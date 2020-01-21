احتجاجات العراق
الثلاثاء 21 يناير 2020 11:05

العراق.. مقتل محتجين وسقوط صواريخ قرب السفارة الأمريكية (فيديو)

صافرات الإنذار دوت في المنطقة الخضراء بعد سقوط صواريخ
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قال مراسل الجزيرة إن صفارات الإنذار دوت في المنطقة الخضراء، بعد منتصف ليل الإثنين، وسط العاصمة العراقية بغداد، بعد تعرضها لهجوم بصواريخ كاتيوشا.

من ناحية أخرى، قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وجرح نحو 100 آخرين في مظاهرات غاضبة شهدتها بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب مساء أمس.

وأفاد مراسل الجزيرة بعدم تسجيل إصابات في القصف الصاروخي، كما لم يتم التأكد من طبيعة الأهداف التي استهدفتها الصواريخ في المنطقة الخضراء (الشديدة التحصين)، التي تضم سفارات غربية وعربية إضافة إلى مقار مؤسسات حكومية عدة.

ونقلت "رويترز" عن مصادر قولها إن 3 صواريخ "كاتيوشا" أطلقت من منطقة الزعفرانية خارج بغداد، وإن صاروخين منها سقطا قرب السفارة الأمريكية.

ويعد ذلك الهجوم الرابع من نوعه منذ مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس، بضربة أمريكية قرب مطار بغداد مطلع الشهر الجاري.

وبعدها بأيام، ردت إيران بقصف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين شمالي وغربي العراق، وتتهم واشنطن كتائب "حزب الله" العراقي الموالية لإيران، بالوقوف وراء الهجمات على السفارة والقواعد الأمريكية في العراق.

وأثارت المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران، غضبا واسعا بين العراقيين الذين عبروا عن مخاوفهم من تحول بلدهم إلى ساحة حرب بين الطرفين المتنازعين.

من ناحية أخرى، تصدر وسم #العراق_ينتفض قائمة الأكثر تفاعلا على تويتر في العراق أمس، بالتوازي مع تصعيد المتظاهرين لاحتجاجاتهم بعد انتهاء المهلة التي حددوها لتنفيذ مطالبهم.

وتداول عراقيون عبر الوسم مقاطع فيديو تظهر قمع قوات الأمن للمتظاهرين بإطلاق النار بشكل مباشر تجاههم  مما تسبب في مقتل وإصابة العشرات، خاصة في العاصمة بغداد.

وعبر سياسيون وصحفيون عن آرائهم مما وصفوها بالفوضى التي تسببت فيها الطبقة السياسية بسبب عدم اكتراثها بمطالب المتظاهرين وعدم سماعها، محذرين من تفاقم الأوضاع في حال استمرار الحال على ما هو عليه دون ايجاد حلول للأزمة.

ومنذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشهد العراق، احتجاجات تطالب بانتخابات تشريعية مبكرة واختيار رئيس وزراء مستقل ومحاسبة المسؤولين الفاسدين، وأسفرت أعمال العنف التي شهدتها المظاهرات في أنحاء البلاد عن مقتل 460 شخصًا وجرح أكثر من 25 ألفًا.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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العراق
بغداد
المنطقة الخضراء
محتجون
صافرات الإنذار
صواريخ كاتيوشا

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