الخميس 5 ديسمبر 2019 15:00
العراق.. محتجون يغلقون الديوانية ويمنعون المحافظ من الدخول
أغلق محتجون عراقيون، صباح اليوم الخميس، مقر محافظة الديوانية ومنعوا المحافظ والموظفين من دخول المبنى، بحسب مصدر في قيادة الشرطة.
ونقلت الأناضول عن المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، أن مئات المحتجين أغلقوا المدخل الرئيس لمبنى محافظة الديوانية وسط المدينة، وعلّقوا لافتات كتب عليها" مغلقة بأمر من الشعب".
وأوضح المصدر أن المتظاهرين منعوا المحافظ زهير الشعلان وجميع الموظفين من الدخول إلى المبنى.
أغلق محتجون، مقر محافظة الديوانية ومنعوا المحافظ والموظفين من دخول المبنى بحسب مصدر في قيادة الشرطة— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) ٥ ديسمبر ٢٠١٩
وقال المصدر مفضلًا عدم نشر اسمه إن مئات المحتجين أغلقوا المدخل الرئيس لمبنى محافظة الديوانية وسط المدينة وعلقوا لافتات كتب عليها مغلقة بأمر من الشعبhttps://t.co/5OofzqJiaX
هدوء نسبي
- خيم هدوء نسبي على الوضع العام في العاصمة بغداد وساحة التحرير ، المركز الرئيس للمحتجين والتي تجمع فيها محتجون، فيما لا يزال غالبية طلبة المدارس والجامعات مضربون عن الدوام الرسمي.
- تشهد محافظات النجف والبصرة وذي قار هدوءًا نسبيا، مع انتشار واسع لقوات الأمن ومسلحي العشائر لتأمين مناطق محيطة بساحات الاعتصام، لمنع "المندسين" من التواجد داخل ساحات التظاهر.
- في محافظة ديالى (شرق) أفاد مصدر أمني، أن مئات المتظاهرين يواصلون اعتصامهم قرب مبنى محافظة ديالى وسط مدينة بعقوبة.
استمرار الاعتصام
- قال النقيب حبيب الشمري، إن مئات المحتجين يواصلون اعتصامهم أمام مبنى المحافظة، مطالبين بتطبيق قرار إلغاء مجالس المحافظات، وإبعاد جميع الأحزاب السياسية عن إدارة ملف المحافظة السياسي والأمني والاقتصادي.
- أوضح الشمري، أن غالبية المدارس في مدن عدة من ديالى متوقفة عن الدوام الرسمي، بسبب إضراب الطلاب، إلى جانب إغلاق بعض الدوائر الحكومية "خشية تعرض الموظفين لتهديدات في حال استمرارهم في الدوام الرسمي".
- يشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت نحو 460 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية.
- رغم استقالة حكومة عبد المهدي، وهي مطلب رئيسي للمحتجين، إلا أن التظاهرات لا تزال متواصلة وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
المصدر
الأناضول
الجزيرة مباشر