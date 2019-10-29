الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 10:29
العراق.. قتلى ومئات الجرحى إثر محاولة فض اعتصام في كربلاء
قالت وسائل إعلام عراقية إن 20 شخصا على الأقل قتلوا، وجرح أكثر من 600، فجر الثلاثاء، إثر محاولة قوات الأمن فض اعتصام في مدينة كربلاء وسط العراق.
التفاصيل
- وكالة رويترز نقلت عن مصادر طبية وأمنية أن عدد الجرحى وصل إلى 835 شخصا.
- المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق: المعلومات الأولية تشير إلى استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين.
- مصدر في شرطة كربلاء للأناضول: قوات مكافحة الشغب تدخلت لفض اعتصام غير مرخص وسط كربلاء.
- المصدر: تم إبلاغ المتظاهرين بضرورة إخلاء خيم الاعتصام؛ لأنها تؤثر سلبا على الحياة العامة، لكن المعتصمين لم يلتزموا بتعليمات قوات الأمن؛ ما استدعى التدخل لإنهاء الاعتصام.
- المصدر: نتيجة للاصطدامات قتل 10 على الأقل وهناك عشرات الجرحى من المتظاهرين وقوات الأمن.
- شهود عيان أكدوا حصيلة ضحايا فض الاعتصام التي أوردها المصدر الأمني.
- شهود عيان: القتلى سقطوا بنيران قوات الأمن، بجانب تعرض بعضهم للدهس بعجلات الشرطة.
- وبالضحايا الجدد يرتفع عدد قتلى الموجة الثانية من الاحتجاجات في العراق، التي انطلقت الجمعة، إلى 93، استنادا إلى أرقام "المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان" في العراق وإفادات مصادر طبية وأمنية وشهود عيان.
#كربلاء الحسين تحولت إلى ساحة حرب يقتل فيها الأحرار#العراق_ينتقض pic.twitter.com/cjWyKc92Ij— Mustafa (@MustafaFahs) October 28, 2019
اليوم الرابع
- أمس الإثنين، تواصل نزيف الدماء في اليوم الرابع لاحتجاجات العراق، مع إعلان انضمام 7 قتلى و140 مصابا من المتظاهرين إلى صفوف الضحايا.
- رغم فرض السلطات حظر تجوال ليلي ببغداد، إلا أن ذلك لم يمنع المئات من المحتجين من تحدي القرار والاستمرار في التجمع بساحات التظاهر حتى بعد سريان الحظر.
- اتسعت قاعدة الاحتجاجات بعد استجابة الكثير من طلاب المدارس والجامعات والأساتذة في بغداد ومحافظات أخرى في الوسط والجنوب لدعوات التظاهر والإضراب العام، رغم توعد الحكومة بعقوبات "قاسية" بحق من لا يلتزم بالدوام الرسمي.
- نقابات المعلمين والمحامين والعمال كانت آخر المنضمين للاحتجاجات؛ حيث أعلنت، عبر بيانات منفصلة، انخراطها في الاحتجاجات والإضراب العام تضامنا مع مطالب المتظاهرين ومن أجل تصعيد الضغوط على الحكومة.
- اتساع نطاق الشرائح المنخرطة في الاحتجاجات جاء رغم استمرار التصدي الأمني القوى للمتظاهرين وزيادة عدد القتلى والجرحى في صفوفهم.
- حسب روايات متظاهرين، استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لإبعاد المتظاهرين من جسر الجمهورية الرابط بين ساحة التحرير والمنطقة الخضراء المحصنة أمنيا.
- المحتجون واصلوا تجمعاتهم في أغلب مدن وسط وجنوبي البلاد وهي ذات أكثرية شيعية لليوم الرابع على التوالي، فيما واصل الكثيرون الاعتصام في الساحات العامة بأرجاء البلاد.
مبادرات
- بالتوازي مع التطورات على الأرض، واصل السياسيون في طرح المبادرات لانتشال البلد من الأزمة.
- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للحضور إلى البرلمان من أجل الإعلان عن انتخابات مبكرة وبإشراف أممي وبمدد قانونية غير طويلة.
- كما دعا الصدر إلى اتخاذ "كل التدابير اللازمة لتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها وعرضه على الشعب".
- لكن الحكومة رفضت دعوة الصدر.
الموجة الثانية
- كانت "المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان" اتهمت، الإثنين، قوات الأمن باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين في كربلاء.
- موجة الاحتجاجات الجديدة التي بدأت الجمعة هي الثانية من نوعها خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجًا وثمانية من أفراد الأمن.
- طالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
- منذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.
- يسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.
المصدر
وكالات
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