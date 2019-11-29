الجمعة 29 نوفمبر 2019 16:17
العراق: عدد القتلى يتجاوز 400 والمحتجون يتذكرونهم بالدموع والشموع [فيديو]
أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية والمستمرة منذ أسابيع بلغ 408 قتلى على الأقل، فيما نظم رفاقهم معرضا لتخليد ذكراهم في ساحة لتحرير.
وجاءت إحصائية رويترز بناء على مصادر من الشرطة ومصادر طبية أن عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة المستمرة منذ أسابيع، بلغ 408 قتلى على الأقل معظمهم من المتظاهرين العزل.
وقالت مصادر مستشفيات إن عدة أشخاص توفوا متأثرين بجراح أصيبوا بها في اشتباكات أمس الخميس مع قوات الأمن في مدينة الناصرية الجنوبية مما يرفع عدد القتلى هناك إلى 46 على الأقل وإلى 408 في شتى أنحاء العراق منذ أول أكتوبر تشرين الأول.
من جانبهم يرغب المتظاهرون في ميدان التحرير ببغداد في أن تبقى ذكرى ضحايا الاحتجاجات حية في الوجدان، لذلك أقاموا معرضا يضم المتعلقات الخاصة بهم.
خوذات وقمصان وأعلام.. مخضبة بالدماء
- المحتجون في ميدان التحرير، أرادوا أن تبقى ذكرى رفاقهم من ضحايا الاحتجاجات حيّة في الوجدان، فأقاموا معرضا يضم مجموعة من الخوذات والقمصان والأعلام المخضبة بالدماء التي كان يرتديها من قُتلوا في المظاهرات على مدار عدة أسابيع.
- وُضعت المتعلقات في قلب مخيم الاحتجاج ليتذكرهم المحتجون ويصلوا من أجلهم، ومن بين المعروضات أيضا قنابل غاز مسيل للدموع ورصاصات أطلقتها قوات الأمن.
- بكى حاضرون وهم يشاهدون صور القتلى والمتعلقات الخاصة بهم، فيما أضاء البعض الشموع وتلا آخرون آيات من القرآن الكريم ترحما على أرواح الضحايا.
- قال أحمد قاطع ثابت وهو عامل بناء يبلغ من العمر 42 عاما "إن شاء الله رح (المعرض) يتخلد لأجيال أجيالنا مثل ما إحنا فتحنا رح يصير معرض بالتحرير يصير بالتحرير مدى الحياة".
- وقال إبراهيم غراوي وهو إمام مسجد "أنا كإمام مسجد وبفضل الله سبحانه وتعالى فضلت الصلاة هنا وقراءة القرآن هنا، لأن قراءة القرآن والصلاة في هذا المكان فيه إغاظة للفاسدين".
- من جهتها قالت طالبة من بغداد رفضت نشر اسمها "القرآن لأنه لأرواح الشهداء إلي راحت مو هينة، أكثر من 450 شهيد هذا بس ببغداد يعني هذا أبسط شيء نسويه هو الدعاء، إن شاء الله نأخذ حقنا وإن شاء الله منصورين".
الاحتجاجات في العراق
- اندلعت شرارة الاحتجاجات في بغداد في الأول من أكتوبر تشرين الأول وانتشرت إلى مدن الجنوب وتمثل التحدي الأشد تعقيدا للنخبة الحاكمة التي تسيطر على مؤسسات الدولة منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.
- قالت مصادر طبية إن قوات الأمن العراقية قتلت بالرصاص 16 متظاهراً في مدينة الناصرية الجنوبية يوم الخميس (28 نوفمبر تشرين الثاني) وفرضت السلطات حظر تجول في النجف بعد أن أحرق المتظاهرون القنصلية الإيرانية بها.
- وفي الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، تظاهر أكثر من ألف شخص في شوارع بغداد وعدة مدن في جنوب العراق ضد الفساد والبطالة وتردي الخدمات العامة، حيث انطلقت أول تظاهرة حاشدة ضد حكومة عادل عبد المهدي بعد نحو عام من تشكيلها.
- فرّقت شرطة مكافحة الشغب الحشود باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي قبل استخدام الرصاص الحي، وفي اليوم التالي أغلقت السلطات المنطقة الخضراء في بغداد حيث مقار المؤسسات العليا في البلاد والسفارة الأمريكية، وفرض حظر تجول.
- في الثالث من أكتوبر تشرين الأول، وقعت صدامات عنيفة عندما تحدّى آلاف المتظاهرين حظر التجوّل وخرجوا في تظاهرات في بغداد ومدن جنوبية، وانقطع الإنترنت عن قسم كبير من البلاد.
- وفي اليوم التالي اتهمت قوات الأمن "قناصة مجهولين" بفتح النار عليها وعلى المتظاهرين، فيما دعا مقتدى الصدر إلى "انتخابات مبكرة بإشراف الأمم المتحدة".
- يوم 24 من الشهر، طالب المتظاهرون ب"اسقاط النظام" عشية الذكرى الأولى لتولي حكومة عبد المهدي مهامها، وخلال 48 ساعة قتل ما لا يقل عن 63 شخصا معظمهم في الجنوب.
المصدر
رويترز
الجزيرة مباشر