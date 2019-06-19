العراق: صاروخ يصيب مؤسسات نفطية أجنبية في البصرة وإصابة عاملين

موظفون عراقيون في حقل بالبصرة تديره إكسون موبيل- 17 يونيو رويترز

سقط صاروخ قرب مقرات شركات نفط عالمية كبرى بينها شركة إكسون موبيل الأمريكية العملاقة في مدينة البصرة جنوب العراق في وقت مبكر اليوم، ما أدى إلى إصابة اثنين من العمال العراقيين.

التفاصيل: قالت الشرطة العراقية إن الصاروخ الذي سقط قرب مقرات عدة شركات نفط عالمية كبرى في وقت مبكر صباح اليوم الأربعاء، أصاب مقرات السكن والعمليات في "البرجسية "غربي البصرة، والتي تقع قرب حقل الزبير النفطي الذي تشغله شركة إيني.

الشرطة، أوضحت أن الصاروخ من طراز كاتيوشا قصير المدى وسقط على بعد 100 متر من جزء من الموقع يستخدم مركزا للسكن والعمليات.

عمال في مجال النفط بالمنطقة قالوا إنهم سمعوا ثلاثة انفجارات في مقر شركة النفط الأجنبية قرب مدينة البصرة.

ذكر مصدر أمني أن إكسون تعد لإجلاء نحو 20 من موظفيها الأجانب على الفور، وقال مسؤولون في مجال النفط إن من الشركات الأخرى التي تعمل في الموقع هي رويال داتش شل وإيني الإيطالية.

لم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها، عن الهجوم الذي جاء بعد هجومين منفصلين في الأيام السابقة على قواعد إسكان أفراد عسكريين أمريكيين في العراق، مع تزايد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. خلفيات إكسون، أجلت موظفين الشهر الماضي بعد أن قررت الولايات المتحدة سحب المئات من موظفيها الدبلوماسيين من العراق معللة ذلك بتهديدات غير محددة من إيران، لكن إكسون كانت قد بدأت تعيد موظفيها للعراق قبل هجوم اليوم.

كثفت واشنطن ضغوط العقوبات على إيران في الأشهر الأخيرة وتقول إنها أرسلت قوات إضافية إلى المنطقة بسبب التوتر معها، وتحمل الولايات المتحدة إيران المسؤولية في شن هجمات على ناقلات في خليج عمان الأسبوع الماضي، وتنفي طهران ذلك.

الجانبان وعلى لسان المسؤولين في البلدين يقولان إنهما لا يريدان الحرب، لكن محللين يحذرون من أن مثل هذه الحوادث قد تصعد العنف في المنطقة.

