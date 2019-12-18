العراق.. اختراق مواقع إلكترونية لوزارات ونشر وثائقها على تويتر
نشر حساب المخترق، عدة تغريدات تضمنت معلومات ووثائق، وأعلن عن عزمه نشر بيانات ومراسلات متعلقة بوزارتي الداخلية والدفاع.
الحساب يحظى بتفاعل كبير وبمتابعة أكثر من 25 ألف متابع، رغم مرور أقل من ثلاثة أشهر على إنشائه.
وتتعرض المواقع الإلكترونية للهيئات الحكومية بالعراق من حين لآخر للاختراق، للتعبير عن الاحتجاج والتضامن مع المتظاهرين في المدن العراقية.
واندلعت احتجاجات في العراق تخللتها أعمال عنف واسعة النطاق خلفت 285 قتيلًا على الأقل فضلًا عن نحو 13 ألف مصاب، غالبيتهم من المتظاهرين.
المتظاهرون الذين خرجوا في البداية للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل، يصرون الآن على تنفيذ مطالبهم المتمثلة بتغيير المنظومة الحكومية كلها بعد استقالة عادل عبد المهدي.
اعداء الحياة.. لاتناموا الليلة فسوف تصعقكم الصاعقة .— M4x Pr0 (@m4x_pr0) ١٧ ديسمبر ٢٠١٩
الإعلاميين .. لاتناموا الليلة فلوا كنتم وطنيين غطوا ماسيحدث.
رسالة من قلب الوطن .. نحن أكبر من كل هذه المحن ..
We're M4x Pr0 ..
We do not forgive ..
We do not forget ..
Expect US..
تم الاختراق ..— M4x Pr0 (@m4x_pr0) ١٨ ديسمبر ٢٠١٩
موقع وزارة الصحة..
موقع وزارة التربية ..
موقع وزارة الداخلية ..
موقع وزارة النفط..
موقع وزارة التربية ..
موقع رئاسة الوزراء ..https://t.co/b2LaOWb4qAhttps://t.co/gXF88y0Melhttps://t.co/E4qtPbZUJ0https://t.co/DHc1LTN0IQhttps://t.co/sWlAymPigx
١٨ ديسمبر ٢٠١٩
Qaz@wsx#edc2016— M4x Pr0 (@m4x_pr0) ١٨ ديسمبر ٢٠١٩
هذا باسوردهم يابة
بين يديكم .. قريبا 180 GB بيانات وزارة الداخلية والدفاع عقودهم ومراسلاتهم .. جميع فساد الحكومات السابقة موجود هنا .. pic.twitter.com/6t1nBu8sfE— M4x Pr0 (@m4x_pr0) ١٨ ديسمبر ٢٠١٩
عود إسألو شركة ألسكو (إلأمريكية) شنو هاي الملفات .. نهايتكم وصلت pic.twitter.com/HsLzRDEfmP— M4x Pr0 (@m4x_pr0) ١٨ ديسمبر ٢٠١٩
ياترى ياوزارة النفط ..هذا المجلد شنو بيه ؟ ممكن تسألون شركة السكو الامريكية المسؤولة عن حمايتكم؟ 350 GB معقول !!؟ pic.twitter.com/GgqIIqVHxt— M4x Pr0 (@m4x_pr0) ١٨ ديسمبر ٢٠١٩
وزارة النفط .. نسخة إحتياطية من مراسلاتكم الرسمية .. 15 GB— M4x Pr0 (@m4x_pr0) ١٨ ديسمبر ٢٠١٩
وزارة الدفاع 8 GB
وزارة الداخلية 17 GB pic.twitter.com/072yXhzrms
خوش سري .. وخوش حماية.. pic.twitter.com/VFXNxmBUvk— M4x Pr0 (@m4x_pr0) ١٨ ديسمبر ٢٠١٩
رياض سامي ..— M4x Pr0 (@m4x_pr0) ١٨ ديسمبر ٢٠١٩
ثائر..
سيف محمد..
علا رياض..
أستقيلوا .. او قدموا طلبات نقلكم من ال scis وال cmc ..
هواي آذيتوا ناس وأيديكم ملطخة بدماء الشباب .. إذا الناس حصلت بياناتكم ماراح تتركم صدكوني .. لذلك اخرجوا بكرامتكم انتوا كاضينها من 2005 وليهسة وأثبتم فشلكم .. يكفي