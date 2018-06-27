الأربعاء 27 يونيو 2018 12:52
"العدل الدولية" تبدأ نظر دعوى قطر ضد الإمارات
بدأت محكمة العدل الدولية (الأربعاء) أولى جلسات نظر دعوى دولة قطر ضد الإمارات لاتخاذها إجراءات تمييزية ضد مواطنين قطريين.
وهذه أبرز النقاط التي ذكرها فريق الادعاء القطري أمام المحكمة:
- تدابير الإمارات كان لها أثر مباشر على حقوق الإنسان لمواطني دولة قطر.
- الإجراءات التمييزية الإماراتية ضد مواطني دولة قطر شملت المنع من دخول أراضيها ومنعهم من التصرف بأملاكهم داخل حدودها.
- لا يوجد قنوات تواصل رسمية بين دولة قطر والإمارات منذ بدء الأزمة بين البلدين حتى الآن.
- الإمارات عبرت عن عدم رغبتها في الحديث ولا تزال على هذا الموقف حتى اليوم.
- قائمة المطالب لقطر تتضمن قمع حرية الإعلام عبر إغلاق قنوات شبكة الجزيرة.
- مطالب الإمارات تعد انتهاكا صارخا في الشؤون الداخلية والخارجية لدولة قطر وتشمل مطالب بقمع حرية الإعلام وإغلاق شبكة الجزيرة.
- أمير قطر قال في أول خطاب له بعد الأزمة إن بلده مستعدة للحوار وكان الرد الإماراتي بأنه لا حوار قبل تنفيذ قائمة المطالب.
- رفض الإمارات للمفاوضات كان له تأثيرات سلبية على الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية.
- رفض الإمارات للمفاوضات، ثم رفض قادة الإمارات حضور القمة الخليجية في الكويت يوضح عدم وجود أي نية لديهم للتفاوض.
- قطر دعت الإمارات للتفاوض بشكل مباشر لحل الخلاف لكن الإمارات لم تستجب أبدا.
- رفض الإمارات للتراجع عن مواقفها ورفضها التفاوض هو ما دفع دولة قطر للجوء إلى هذه المحكمة.
- إجراءات الإمارات ضد مواطني دولة قطر تمثل انتهاكا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
- الإمارات قطعت جميع خطوط التواصل وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية وحاولت تعطيل عمل الموانئ القطرية.
- إجراءات الإمارات التمييزية كان لها أثر واضح على حقوق مواطني قطر وحريتهم وهو ما يتعارض مع التزامات الإمارات الدولية.
- الإمارات تنتهك بشكل صريح حرية الرأي وتهدد باعتقال كل من يعبر عن تعاطفه مع الحكومة القطرية.
- الطرد الجماعي للقطريين من دولة الإمارات انتهاك غير مقبول للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
- قيام الإمارات بطرد المواطنين القطريين بشكل جماعي تسبب في تفريق الأسر المشتركة.
- الإمارات عاقبت كل شخص له علاقة مع قطر.
- الإمارات تمنع عودة القطريين الذين يعملون أو يدرسون في جامعاتها.
المصدر
الجزيرة مباشر
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