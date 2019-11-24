حوادث طيران
الأحد 24 نوفمبر 2019 18:20

العثور على 23 جثة بعد تحطم طائرة في الكونغو [فيديو]

عُثر على 23 جثة، الأحد، بعد ساعات من تحطم طائرة صغيرة لدى إقلاعها في منطقة ذات كثافة سكانية بمدينة غوما في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب الدفاع المدني.
التفاصيل
  • قال المنسق في خدمة الدفاع المدني بغوما جوزيف ماكوندي إن عدد الجثث التي عُثر عليها "بلغ 23 الآن".
  • استبعد المسؤول في مطار غوما ريتشارد مانغولوبا وجود أي ناجين ممن كانوا على متن الطائرة.
  • كانت الطائرة من طراز "دورنييه-228" التابعة لشركة "بزي بي" متوجهة إلى بيني الواقعة على بعد 350 كلم شمال غوما عندما تحطمت في منطقة سكنية قرب المطار في شرق البلاد.
  • قال الموظف من شركة "بزي بي" للطيران هيريتييه مامادو "كان هناك 17 راكبًا على متن الطائرة إلى جانب اثنين من أفراد الطاقم.
  • أقلعت الطائرة حوالي الساعة 09,00 أو 09,10 صباحًا (07,00 ت غ)".
  • لدى شركة الطيران حديثة العهد ثلاث طائرات تستخدم لوجهات في ولاية شمال كيفو.
  • تحدث أحد عمال الصيانة التابعين للشركة الذي كان في الموقع عن وجود "مشكلة تقنية" في الطائرة، بحسب ما نقل عنه موقع "اكتواليتيه".
  • لم يتضح بعد عدد الضحايا الذين كانوا في موقع تحطم الطائرة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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الكونغو الديمقراطية
حوادث طيران

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