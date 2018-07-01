الهند
الأحد 1 يوليو 2018 20:13

العثور على 11 فردا من عائلة واحدة قتلى في منزل بالهند

شرطي هندي يكتب ملاحظات في منزل حيث تم العثور على جثث أحد عشر فردًا من عائلة مقتولة
شرطي هندي يكتب ملاحظات في منزل حيث تم العثور على جثث أحد عشر فردًا من عائلة مقتولة
رويترز
عثر على جثث 11 من أفراد عائلة واحدة في العاصمة الهندية (الأحد) وكانت معظم الجثث متدلية من السقف بمنزل الأسرة ومعصوبة العينين والأيدي مقيدة خلف الظهر.

وقالت الشرطة في بيان إنها عثرت على ملاحظات مكتوبة بخط اليد في المنزل "تشير إلى ممارسة كل أفراد الأسرة لبعض أنشطة السحر/الروحانيات". لكنها لم تتمكن من تقديم تفسير واضح لما حدث.

وأضاف البيان أنه يجري التحقيق في هذه الزاوية وأنه تم تسجيل الواقعة على أنها جريمة قتل.

ويقع منزل المتوفين فوق متجر بقالة مملوك لهم في منطقة بوراني في القطاع الشمالي من العاصمة.

ووقع الحادث قرب المكان الذي قُتل فيه ثلاثة أشخاص وأصيب خمسة آخرون عندما تبادل أفراد عصابتين متناحرتين إطلاق النار قبل بضعة أسابيع لكن الشرطة قالت إنها لا ترى صلة بين الواقعتين.

وذكرت وسائل إعلام أن قتلى اليوم كانوا أربعة رجال وسبعة نساء وبينهم مراهقون وامرأة تبلغ من العمر 75 عاما عثر عليها على الأرض في حين تدلت الجثث الأخرى من قضيب مثبت في السقف.

وقالت الشرطة إن الأسرة تتكون من المرأة وابنيها وزوجتيهما وابنتها والأحفاد.

وقال فينيت كوما نائب قائد شرطة دلهي "لم أر جريمة من هذا النوع من قبل".

وأضاف "نحقق من جميع الزوايا الممكنة بما فيها الانتحار وجرائم العنف. لا يمكننا التعليق على أسباب الوفاة قبل صدور تقرير التشريح".

وتوفي جميع أفراد الأسرة ولم يكن هناك شهود. وقالت الشرطة إن الجيران لم يسمعوا شيئا.

وتفيد تقارير صحفية بأن الأسرة انتقلت إلى العاصمة من ولاية راجستان في شمال غرب البلاد قبل نحو 20 عاما وتحاول الشرطة التواصل مع أقارب لها.

المصدر
رويترز
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الهند
جريمة قتل
أنشطة السحر
شرطة دلهي
ولاية راجستان
الشرطة الهندية

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