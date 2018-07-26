سد النهضة
الخميس 26 يوليو 2018 12:03

العثور على مدير سد النهضة الإثيوبي ميتا في سيارته

أعلنت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية اليوم (الخميس) العثور على مدير مشروع سد النهضة ميتا وسط العاصمة أديس أبابا.
وهذه أبرز التطورات:
  • أضافت الوكالة أن المهندس سيمغنيو بيكلي وجد ميتا داخل سيارته صباح الخميس، دون أن تعطي أي تفاصيل.
  • اكتفت الوكالة بالقول إن الشرطة فتحت تحقيقا في ملابسات الواقعة.
  • يدير بيكلي سد النهضة لتوليد الطاقة منذ بدء المشروع عام 2011.
  • تشيد إثيوبيا سدا ضخما على النيل الأزرق بالقرب من الحدود مع السودان بهدف توليد الطاقة الكهربية.
  • سيصبح "النهضة" أكبر سد كهرومائي في أفريقيا، لكن إنشاءه أغضب مصر التي تخشى أن يقلل حصتها من مياه النيل.
  • حسب دراسات عن السد، فإن ارتفاعه سيبلغ نحو 145 مترا، في حين يبلغ طوله نحو 1800 متر.
  • تبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب من المياه، وسيحتوي على 15 وحدة لإنتاج الكهرباء، قدرة كل منها 350 ميغاوات.
  • تخشى مصر من تأثر حصتها -جراء سد النهضة- من مياه نهر النيل مصدر المياه الرئيسي للبلاد والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب.
  • تقول إثيوبيا إن السد سيحقق لها منافع عديدة خاصة في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب: السودان ومصر. 
المصدر
وكالات
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مصر
السودان
توليد الطاقة
أديس أبابا

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