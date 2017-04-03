الاثنين 3 أبريل 2017 21:21
العثور على قنبلة في محطة مترو أخرى ببطرسبرغ
أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب العثور على قنبلة يدوية الصنع في محطة مترو في سان بطرسبورغ بعد الانفجار الذي أوقع الاثنين عشرة قتلى وعشرات المصابين في محطة أخرى.
وجاء في بيان للجنة أوردته وكالات الأنباء الروسية "في محطة المترو +بلوشاد فوستانييا+ عثر على قنبلة يدوية الصنع وتم تفكيكها في الوقت المناسب".
وقتل عشرة أشخاص وأصيب آخرون الاثنين في انفجار وقع في عربة مترو بمحطة في سان بطرسبورغ، ولم تستبعد السلطات الروسية فرضية عمل إرهابي.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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