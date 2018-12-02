الأحد 2 ديسمبر 2018 00:38
العثور على قائد الأسطول الخامس الأمريكي متوفيا في البحرين
قالت البحرية الأمريكية، اليوم، إنها عثرت على قائد الأسطول الخامس الأمريكي متوفيا في مقر إقامته بالبحرين.
التفاصيل
- البحرية الأمريكية ذكرت أن نائب الأدميرال سكوت ستيرني الذي يشرف على قوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط عثر عليه متوفيا.
- لم تحدد البحرية الأمريكية سبب الوفاة.
- البحرية الأمريكية: لا توجد شبهات وراء الوفاة.
- البحرية الأمريكية: إدارة التحقيقات الجنائية بالبحرية ووزارة الداخلية البحرينية يتعاونان في التحقيق إلا أنه حتى الآن لا توجد شبهات وراء الوفاة.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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