الولايات المتحدة
الأحد 2 ديسمبر 2018 00:38

العثور على قائد الأسطول الخامس الأمريكي متوفيا في البحرين

نائب الأدميرال سكوت ستيرني ، قائد الأسطول الخامس الأمريكي
نائب الأدميرال سكوت ستيرني ، قائد الأسطول الخامس الأمريكي
البحرية الأمريكية
قالت البحرية الأمريكية، اليوم، إنها عثرت على قائد الأسطول الخامس الأمريكي متوفيا في مقر إقامته بالبحرين.
التفاصيل
  • البحرية الأمريكية ذكرت أن نائب الأدميرال سكوت ستيرني الذي يشرف على قوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط عثر عليه متوفيا.
  • لم تحدد البحرية الأمريكية سبب الوفاة.
  • البحرية الأمريكية: لا توجد شبهات وراء الوفاة.
  • البحرية الأمريكية: إدارة التحقيقات الجنائية بالبحرية ووزارة الداخلية البحرينية يتعاونان في التحقيق إلا أنه حتى الآن لا توجد شبهات وراء الوفاة. 
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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الأسطول الخامس الأمريكي
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