غرائب
الثلاثاء 18 يوليو 2017 14:10

العثور على رفات شخصين فقدا قبل 75 عاما

قالت وسائل إعلام سويسرية إن عاملا عثر على جثتين مجمدتين لشخصين فقدا قبل 75 عاما في جبال الألب عثر عليهما مع انحسار الجليد.

وكان مارسلان وفرانسين دومولين وهما والدا سبعة أبناء خرجا لحلب أبقارهما في أحد المروج قرب شاندولين في إقليم فاليس يوم 15 أغسطس آب عام 1942.

وقالت مارسيلين أودري دومولين، 79 عاما، أصغر أبنائهما إنها وإخوتها أمضوا حياتهم "كلها في البحث عنهما دون توقف".

وقالت شرطة المنطقة إنه تم العثور على جثتين تحملان وثائق إثبات شخصية الأسبوع الماضي على نهر جليدي على ارتفاع 2615 مترا. ونقلت صحيفة محلية عن مسؤولين "إن الجثتين كانتا متجاورتين وهما لرجل وامرأة يرتديان ملابس ترجع لوقت الحرب العالمية الثانية". وأوضح أن الجليد "حفظهما في حالة جيدة".

وسيجرى تحليل للحمض النووي لتأكيد هويتهما.

وكان مارسلان دومولين يبلغ من العمر 40 عاما ويعمل صانع أحذية وكانت فرانسين معلمة وتبلغ من العمر 37 عاما عندما اختفيا وتركا وراءهما خمسة أبناء وابنتين.

المصدر
رويترز
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سويسرا
جليد
جثث متجمدة

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