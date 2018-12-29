العثور على جياد رومانية متحجرة بإيطاليا منذ ألفي عام

عثرت السلطات الإيطالية على بقايا متحجرة لمجموعة جياد ماتت في إسطبل روماني بعد أن طمرتها حمم ومقذوفات أطلقها بركان "فيسيفويس" بالقرب من مدينة نابولي الإيطالية قبل 2000 عام.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الكشف الأثري المهم يكشف النقاب تماما عن وسائل تجهيز الجياد بالدروع والألبسة حيث تبين أن الجياد ماتت في مكانها وسروجها على ظهورها.

وتبين أن أقدام أحد الجياد يحتوي على حدوة مزينة من الخارج بالبرونز، مما يشير لكونه حصان أحد القادة الكبار في جيوش الإمبراطورية الرومانية.

وأفاد علماء إيطاليون لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إن انفجار بركان فيسف ويس يعود إلى العام 79 قبل ميلاد المسيح عليه السلام، وأن البركان ألقي بمئات الأطنان من الحمم البركانية التي اندفعت لتقضي في غضون ساعات على مدن رومانية كبيرة مثل بومبيي وهيركلانيوم وأسفرت عن مصرع مئات الأشخاص في منازلهم.

وفقا للصحيفة البريطانية فإن علماء الآثار الإيطاليين يرجحون أن يكون الاسطبل الذي تم فيه اكتشاف الجياد المتحجرة جزءا من منزل أحد قادة الجيوش في الإمبراطورية الرومانية التي كانت تسيطر على تلك المنطقة وتوجد بها أكبر جيوشها.

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