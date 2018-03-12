الاثنين 12 مارس 2018 11:44
العثور على جثث رضّع في زجاجات بمنزل في طوكيو
عثر عمال نظافة في طوكيو، على جثث عدد من الرضع محفوظة في زجاجات أثناء عملهم في منزل يجري تجديده بالعاصمة اليابانية، ولا يزال الحبل السري متصلًا ببعضهم.
وقالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء،الإثنين، إن ثلاث أو أربع زجاجات عُثر عليها تحت أرضية المنزل المهجور منذ 3 سنوات والذي عاش فيه طبيب توليد يومًا ثم اشتراه شخص ويقوم بتجديده.
وقالت الوكالة إن الجثث كانت محفوظة في مادة تشبه الفورمالين على ما يبدو، مضيفة أن الشرطة تواصل التحقيق.
وأحجمت الشرطة عن تأكيد تقرير الوكالة.
المصدر
رويترز
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