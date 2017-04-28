تركيا
الجمعة 28 أبريل 2017 11:15

العثور على جثة جنرال روسي "غير متحللة" بعد قرن من موته

جثة الجنرال الروسي
جثة الجنرال الروسي
الأناضول
عثر مواطنون أتراك، على جثة جنرال روسي "غير متحللة" أثناء قيامهم بأعمال حفريات بمنطقة بناء في ولاية أرداهان.

وجرى اكتشاف الجثة في تابوت، ضمن قبر على هيئة غرفة واحدة، تحت الأرض، حيث أبلغوا الجهات المعنية، التي نقلتها لاحقا إلى متحف ولاية قارص شرقي تركيا.

وقال مدير المتحف نجم الدين ألب إن الجثة ربما تعود إلى اللواء "فاسيلي غيمان" الذي عمل في صفوف قوات الاحتلال الروسي، بمنطقة أرداهان، بين العامين 1905 و1913.

ويوصف الجنرال المذكور في التاريح الروسي بـ"فاتح القوقاز" حسب مدير المتحف الذي أشار إلى استمرار التحري، للكشف عن الهوية الحقيقة للضابط.

وأشار مدير المتحف إلى أن تحديد هوية الجنرال يحمل ثلاث نجمات على كتفه، يتطلب الاطلاع على الأرشيف الروسي.

وحول سبب عدم تحلل جزء كبير من جسد الجنرال وملابسه، أوضح مسؤولو المتحف أن وجود الجثة في مكان معزول عن الهواء أدى إلى بطء تحللها.

ويلاحظ أن لحية الضابط المدفون بزيه العسكري، وشعره لم يصبهما التلف، فضلا عن جزء كبير من جسده.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
كلمات مفتاحية
تركيا
جثة
جنرال
روسي
تحلل
متحف

اقرأ أيضا

Thumbnail
ألمانيا تحقق مع سائق قتل طالبة مصرية دهسًا
Thumbnail
ألمانيا تحظر على الموظفات والقاضيات والجنديات ارتداء النقاب

الأكثر قراءة

  1. شاهد: لحظات رائعة للقاء الحِملان بأمهاتها
  2. شاهد: هوس التصوير يُسقط فتاة من أعلى بناية
  3. شاهد: حادث تحرش جماعي بفتاة في مدينة الزقازيق
  4. شاهد: حارس يحرز هدفا لفريقه في الثانية الأخيرة من المباراة
  5. شاهد: شيف شهير يقطع يده على الهواء