إسرائيل والصين
الأحد 17 مايو 2020 12:27

العثور على جثة السفير الصيني في إسرائيل بمنزله والشرطة تحقق

الشرطة الإسرائيلية أمام منزل سفير الصين لدى إسرائيل بالقرب من تل أبيب
رويترز
عثرت الشرطة الإسرائيلية، صباح الأحد، على جثة السفير الصيني لدى تل أبيب في منزله بمدينة هرتسليا (وسط)، قرب تل أبيب، وفق إعلام عبري.

وقالت قناة كان الرسمية إنه تم العثور على دو في ميتا في منزله بهرتسليا قرب تل أبيب.

ولفتت إلى أن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقاً في ملابسات الوفاة، دون مزيد من التفاصيل عن إن  كانت هناك دوافع جنائية وراء الواقعة أم أن الوفاة طبيعية.

لكن القناة 12 العبرية قالت إنه لم يتم العثور على أي علامات عنف على جثة السفير، وأن التقديرات الأولية تشير إلى أن الوفاة طبيعية.

وشغل دو في مهام منصبه سفيرا للصين لدى تل أبيب في فبراير/ شباط الماضي، وفق المصدر ذاته.

والجمعة، انتقد سفير الصين لدى تل أبيب، تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول خطورة الاستثمارات الصينية في إسرائيل.

والأربعاء، قال بومبيو في مقابلة مع قناة كان إن واشنطن تعتقد أن هناك مخاطر حقيقية في التعاون الإسرائيلي الصيني، وإن الصين تعرّض المواطنين الإسرائيليين للخطر.

وكان ملف الاستثمار الصيني في إسرائيل على رأس أولويات القضايا التي طرحها وزير الخارجية الأمريكي خلال زيارته تل أبيب.

 

المصدر
الأناضول
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