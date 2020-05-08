ألعاب إلكترونية
الجمعة 8 مايو 2020 19:29

العب مع غوغل.. 10 ألعاب مجانية للتسلية في العزل المنزلي

غوغل تروج لعشر ألعاب للتشجيع على الاستمتاع بالوقت في العزل المنزلي والبقاء في البيت
غوغل تروج لعشر ألعاب للتشجيع على الاستمتاع بالوقت في العزل المنزلي والبقاء في البيت
غوغل
روجت غوغل اليوم عبر شعارها المبتكر، لعشر ألعاب إلكترونية، على رأسها لعبة "باك مان" الشهيرة، التي تعد واحدة من أشهر ألعاب الفيديو التقليدية في العالم.

وأعادت غوغل إلى الأذهان عددا من الألعاب التقليدية المحببة عالميا، في محاولة لتشجيع الناس على البقاء في المنزل، والتخفيف عنهم وبخاصة الأطفال، في ظل تفشي جائحة كورونا.

وداومت غوغل على التفاعل عبر رسوماتها المبتكرة في "غوغل دودل" google doodle، لمواكبة الأحداث والفعاليات الدولية والمحلية المختلفة.

وعند الضغط على شعارها اليوم، تظهر صورة وعلامة play (العب)، مصحوبة بعشر ألعاب مقترحة ذات تصاميم جذابة، وهي:

1- باك مان Pac-Man
لعبة باك مان الشهيرة (غوغل)
2- الترميز Coding
لعبة الترميز (غوغل)
3- كريكيت Cricket
لعبة كريكيت (غوغل)
4- فيشنيغر Fischinger
لعبة فيشنيغر(غوغل)
5- روكمور Rockmore
لعبة روكمور (غوغل)
6- أقزام الحدائق Garden Gnome
لعبة الأقزام (غوغل)
7- سكوفيل Scoville
لعبة سكوفيل (غوغل)
8- لوتيريا Loteria
لعبة لوتيريا (غوغل)

9- عيد الهالوين Halloween2

لعبة عيد الهالوين (غوغل)
10- هيب هوب Hip hop
لعبة هيب هوب (غوغل)

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المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
غوغل
العاب إلكترونية
العزل المنزلي
كورونا

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