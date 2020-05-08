الجمعة 8 مايو 2020 19:29
العب مع غوغل.. 10 ألعاب مجانية للتسلية في العزل المنزلي
روجت غوغل اليوم عبر شعارها المبتكر، لعشر ألعاب إلكترونية، على رأسها لعبة "باك مان" الشهيرة، التي تعد واحدة من أشهر ألعاب الفيديو التقليدية في العالم.
وأعادت غوغل إلى الأذهان عددا من الألعاب التقليدية المحببة عالميا، في محاولة لتشجيع الناس على البقاء في المنزل، والتخفيف عنهم وبخاصة الأطفال، في ظل تفشي جائحة كورونا.
وداومت غوغل على التفاعل عبر رسوماتها المبتكرة في "غوغل دودل" google doodle، لمواكبة الأحداث والفعاليات الدولية والمحلية المختلفة.
وعند الضغط على شعارها اليوم، تظهر صورة وعلامة play (العب)، مصحوبة بعشر ألعاب مقترحة ذات تصاميم جذابة، وهي:
1- باك مان Pac-Man
2- الترميز Coding
3- كريكيت Cricket
4- فيشنيغر Fischinger
5- روكمور Rockmore
6- أقزام الحدائق Garden Gnome
7- سكوفيل Scoville
8- لوتيريا Loteria
9- عيد الهالوين Halloween2
10- هيب هوب Hip hop
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المصدر
الجزيرة مباشر
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