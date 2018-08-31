العراق
الجمعة 31 أغسطس 2018 11:11

العبادي يقيل رئيس هيئة الحشد الشعبي

رئيس الوزراء العراقي, حيدر العبادي
غيتي
أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مساء الخميس إقالة فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي التي أدّت دورًا حاسمًا في الانتصار على "تنظيم الدولة الإسلامية".
  • العبادي: الفياض انخرط بمزاولة العمل السياسي والحزبي، وهذا ما يتعارض مع حيادية الأجهزة الأمنية والاستخبارية.    
  • إعفاء الفياض من مهماته كمستشار للأمن الوطني.

معلومات أساسية

  • الفياض (62 عاما) انتُخب على قائمة رئيس الوزراء، لكنّ العبادي يَشتبه في أنه تفاوض من وراء ظهره مع قائمة الفتح المنافسة بزعامة هادي العامري، وذلك في وقت تجري محادثات لتشكيل حكومة بعد الانتخابات التشريعية في أيار/مايو الماضي.    
  • تم إنشاء "الحشد الشعبي" من جانب الحكومة العراقيّة في 15 يونيو/حزيران 2014، بعد توجيه آية الله السيد علي السيستاني، أعلى مرجعية شيعية في العراق، "دعوة إلى الجهاد ضد تنظيم الدولة الإسلامية".
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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العراق
حيدر العبادي
فالح الفياض
الحشد الشعبي

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