قطر
الاثنين 18 ديسمبر 2017 18:32

العاهل المغربي: نحرص على تعزيز العلاقات مع قطر في مختلف المجالات

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال استقباله بالدوحة ملك المغرب محمد السادس في نوفمبر الماضي
الجزيرة
أعرب العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، عن حرصه على مواصلة العمل مع أمير قطر، لتعزيز العلاقات "المتميزة" بين البلدين.

جاء ذلك في برقية تهنئة بعث بها العاهل المغربي، اليوم، إلى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة احتفال قطر بعيدها الوطني.

وتحتفل دولة قطر، في مثل هذا اليوم من كل عام، بعيدها الوطني، إحياء لذكرى تأسيسها على يد الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني (1826-1913)، في 18 من ديسمبر/ كانون الأول من عام 1878.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، عن العاهل المغربي، إعرابه في رسالته، عن "اعتزازه" بما وصفه بـ "علاقات الأخوة الصادقة، والمودة الخالصة التي تجمعنا شخصيا وأسرتينا".

كما أعرب عن اعتزازه بـ"المستوى المتميز" الذي بلغته علاقات "التعاون المثمر" بين البلدين.

وأكد العاهل المغربي "حرصه الوطيد" على "مواصلة العمل مع قطر، لـ "المضي قدما في تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، لما فيه صالح شعبينا الشقيقين".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، زار العاهل المغربي دولة قطر، قادما إليها من الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية التقى خلالها أمير قطر، وأجريا مباحثات.

وعقب إعلان كل من العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعتها لقطر، في يونيو/ حزيران الماضي، وفي الوقت الذي عبرت فيه عدد من الدول العربية الانحياز إلى الدول المقاطعة لقطر، اختارت المغرب ما وصفته بـ"الحياد البناء" بين الأطراف، والذي قالت إنه "لا يمكن أن يضعها في خانة الملاحظة السلبية لمنزلق مقلق بين دول شقيقة".

وقامت المغرب بخطوات رمزية "تضامنية" مع قطر، من خلال إرسال مواد غذائية، مشددة -في الآن نفسه- على أن هذه الخطوة "لا علاقة لها بالجوانب السياسية للأزمة القائمة بين دولة قطر ودول شقيقة أخرى".

المصدر
الأناضول
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المغرب
الملك محمد السادس
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
اليوم الوطني القطري

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