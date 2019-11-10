الكويت والسعودية
الأحد 10 نوفمبر 2019 16:10

العاهل السعودي يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت

العاهل السعودي يتسلم رسالة خطية من مبعوث أمير الكويت
كونا
تسلم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، رسالة خطية من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
رسالة خطية
  • ذكرت وكالتا الأنباء السعودية والكويتية الرسميتان، اليوم، أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، سلم الرسالة للملك سلمان الذي استقبله والوفد المرافق له، في الرياض.
  • الوزير الكويتي نقل للعاهل السعودي تحيات وتقدير أمير دولة الكويت، فيما حمّله الملك سلمان تحياته وتقديره للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
  • الرسالة تضمنت العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في كافة المجالات، وفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا)
خلفيات
  • وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن الرسالة الكويتية تأتي بعد حوالي 12 يومًا من تصريحات أمير الكويت في كلمته خلال افتتاح دورة لمجلس الأمة (البرلمان) الكويتي في 29 أكتوبر/تشرين أول الماضي والتي قال فيها "من غير المقبول استمرار الخلاف الخليجي بين دول مجلس التعاون".
  • يعود الخلاف الخليجي إلى منتصف 2017، عندما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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