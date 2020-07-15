العاطلون عن العمل في السعودية يوجهون رسالة لابن سلمان.. ماذا قالوا؟
وانتقد المغردون رؤيته التي لم تحلّ أزمة البطالة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وقال نشطاء: "كيف نصرف ونصف طلاب الشعب السعودي عاطلين عن العمل، والسبب الشركات الوهمية التي تعتذر عن التوظيف من دون أي سبب أو تطلب خبرات لا تقل عن ١٠سنوات، مضيفين، و"فوق كل هذا يوجد ضرائب وغلاء معيشة".
وأضافوا: "الجميع يعاني من ظروف الحياة فما بالكم بالخريجين من سنوات بدون وظيفة".
وأكدوا أن "أبناء المملكة يستحقون أن يعيشوا عيشه هنيئة وحياة كريمة".
وأكد مغردون أنهم يطالبون بأبسط حقوقهم، قائلين لولي العهد: "يا محمد بن سلمان تكفي ذبحتنا العطالة والفقر تكفى يا خيي حس فينا".
انتهينا.. وجفت الدمعة الحزينة..— هاني المالكي (@qwertgvcxz123) July 14, 2020
انتهينا.. وطوينا جرح ليالينا..
انتهينا.. قبل ما نقول ابتدينا.. #الوظايف_التعليميه_يولي_العهد
#محمد_بن_سلمان #الوظايف_التعليميه_يولي_العهد— عبدالعزيز (@Az_878) July 14, 2020
درسنا خمس سنوات بكالوريوس بمسميات تخص التعليم ومع العلم اختبرنا كل اختبارات المختصه للتعليم ونجحنا ،
والان سنة تمر من أعمارنا بدون وظائف !💔
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#الوظايف_التعليميه_يولي_العهد pic.twitter.com/TBAscNnNSj
#الوظايف_التعليميه_يولي_العهد pic.twitter.com/8IP0cCfS8z— Zxاحمد الحربي. (@ZxShsh1) July 14, 2020
اغبى قرار اتخذ في الوظائف التعليمية التعاقد مع معلمات الصباحي بالتدريس في المسائي و تعليم التكبيرات للأسف مع العدد الهائل للعاطلين ككيف فكروا و كيف اجتمعوا على هذا القرار— Mnbv43 (@Mnbv434) July 14, 2020
أين عقولكم أين دراساتكم
#الوظايف_التعليميه_يولي_العهد
لا حول والا قوة الى بالله #الوظايف_التعليميه_يولي_العهد— AbdualrahmanAlbalawi (@Abody85955809) July 14, 2020
اللهم بشرنا بما ننتظره منك فأنت خير المبشرين ...— ندى التميمي (@223344ll) July 14, 2020
#الوظايف_التعليميه_يولي_العهد