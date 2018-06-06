فرنسا
الأربعاء 6 يونيو 2018 22:46

العاصمة الفرنسية تمنح معارضا بحرينيا مسجونا لقب "المواطن الشرفي"

الناشط الحقوقي البحريني - نبيل رجب
غيتي
منحت بلدية العاصمة الفرنسية باريس المعارض البحريني المحتجز نبيل رجب لقب مواطن شرف "لنضاله دفاعا عن الحقوق الإنسانية".

واعتبرت رئيسة بلدية مدينة باريس آن هيدالغو أن منح رجب هذا اللقب "يساهم في إلقاء الضوء على وضعه وعلى وضع أي شخص محتجز اليوم أو مضطهد في العالم بسبب عدم احترام حرية التعبير".

وأضافت هيدالغو في بيانها أن "حرية التعبير وحرية الإعلام من المبادئ الأساسية للأنظمة الديموقراطية، ومدينة باريس متمسكة كثيرا بهذا الأمر. إننا بمبادرتنا هذه نطالب بإطلاق سراحه".

ويترأس رجب مركز البحرين لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان وهو الأمين العام المساعد للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان. وهو مسجون في البحرين منذ 2016 لقيامه بالتنديد بحظر المنظمات غير الحكومية ومنع الصحفيين من دخول البحرين.

وأكدت محكمة استئناف بحرينية (الثلاثاء) حكما صدر ضد رجب في فبراير/ شباط الماضي بالسجن خمس سنوات لقيامه بنشر تغريدات تنتقد تدخل البحرين إلى جانب السعودية والإمارات في حرب اليمن، كما ندد بانتهاكات حقوق الإنسان في بلاده.

المصدر
فرانس برس
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البحرين
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