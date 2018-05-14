القضية الفلسطينية
الاثنين 14 مايو 2018 09:55

الظواهري في تسجيل صوتي: تل أبيب أرض إسلامية

أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة
الجزيرة- أرشيف
قال أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة في تسجيل صوتي بُث، الأحد، عشية اعتزام الولايات المتحدة نقل سفارتها إلى القدس إن تل أبيب أرض إسلامية أيضا.

وأشار الظواهري في رسالته التي استغرقت أربع دقائق و43 ثانية إلى أن كل الدول الإسلامية اعترفت بشكل فعلي بإسرائيل من خلال التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو إلى احترام وحدة أراضي كل الدول الأعضاء بما في ذلك إسرائيل.

وأضاف "وأقام الكثير منهم العلاقات العلنية والسرية مع إسرائيل ورضوا بأن تكون تل أبيب والقدس الغربية عاصمة لإسرائيل رغم أنها أيضا أرض إسلامية يجرم التفريط فيها لليهود".

هذا وقد بدأت  الولايات المتحدة صباح الإثنين مراسم الاحتفال بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس بعد استعدادات خاصة لهذا الحدث.

ويأتي افتتاح السفارة الجديدة في أعقاب اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في ديسمبر كانون الأول باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وكانت آخر رسالة عامة بعث بها الظواهري في فبراير شباط عندما دعا المصريين إلى إسقاط نظام الحكم قبل انتخابات الرئاسة في مارس آذار والتي أسفرت عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثانية.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
أيمن الظواهري
القدس المحتلة
قرار ترمب بشأن القدس
تنظيم القاعدة
السيسي
القضية الفلسطينية

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