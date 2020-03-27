الطباخ التركي "بوراك" يفرغ مستودعاته من الأغذية ويوزعها على المحتاجين (فيديو)

قام طباخ تركي شهير، بإفراغ مستودعاته من المواد الغذائية وتوزيعها على المحتاجين، وظهر في شرط فيديو وهو يقوم بتوزيع الأغذية والفواكه.



وبثّ الشيف التركي الشهير بوراك مقطع فيديو عبر قناته على يوتيوب، وهو يقوم بتعليب وتوزيع جميع المواد الغذائية والمواد الأخرى في مستودعاته على المحتاجين.

وعلق على الفيديو بالقول" أنا بوراك.. في هذا الفيديو، قمنا بتوزيع جميع المواد الغذائية والفواكه، والمستودعات بأكملها في مطاعمنا".

الطهاة النجوم

يتقن الشيف بوراك فن الاستعراض، حيث يحرص على تقديم الوجبات العملاقة، ويبني بنفسه أفرانا، ويفجر مواد كيميائية، وينتج مقاطع تمثيلية مع تقنيات المونتاج لإبهار متابعيه على الدوام.

ويقوم كذلك بطبخ خراف بأكملها، ويطارد النعام، ويطهو أواني المحاشي الضخمة بألوان وأشكال تعجب الكثير من المشاهدين.

بوراك يحمل الأغذية ويقدمها للمحتاجين (مواقع التواصل)

في المخيمات

ونشر بوراك على حسابه على إنستغرام قبل ذلك صورا ومقاطع فيديو وهو يقوم بتوزيع الهدايا على أطفال مخيمات في قرية أطمة الحدودية شمال سوريا.

وظهر الطباخ التركي وهو يهدي الطفل السوري "فؤاد" عدة هدايا ويقوم بالتقاط صورة معه.

وكان الطفل فؤاد قد ظهر سابقا في أحد المقاطع على منصات التواصل الاجتماعي وهو يبكي بعد أن سئل "لماذا لا تردي معطفا"؟ ليرد "ما عندي جاكيت أبوي مات وماعندي حدا يشتريلي جاكيت".

واشتهر بوراك من خلال مقاطع الفيديو التي يصورها أثناء إعداده الوجبات المختلفة بطريقة لافتة، واشتهر مطعمه في مدينة إسطنبول، الذي أصبح قبلة للسياح العرب.

