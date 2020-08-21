انفجار بيروت
الجمعة 21 أغسطس 2020 23:24

الطباخ التركي "بوراك" يزور لبنان ويقدم مساعدات للعائلات (فيديو)

الطباخ التركي الشهير "بوراك" أثناء زيارته إلى لبنان
مواقع التواصل
نشر الطباخ التركي الشهير "بوراك"، مقطع فيديو عبر حسابه في إنستغرام يوثق زيارته إلى لبنان.

وكتب "بوراك" معقبًا على الزيارة "الحب هو أقوى رابط".

وأظهر الفيديو بداية جولته في لبنان، منذ لحظة وصوله المطار وإجراءه زيارات لعدد من المناطق في بيروت، واستضافته لدى عدد من الأهالي اللبنانيين.

وقدم بوراك مساعدات غدائية وألعابا لعدد من العائلات والأطفال، لإدخال الفرحة على قلوبهم ومد يد العون لهم، جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وحصد الفيديو أكثر من 4 ملايين مشاهدة خلال 24 ساعة.

 

واشتهر الطباخ بوراك من خلال مقاطع الفيديو التي يصورها أثناء إعداده الوجبات المختلفة بطريقة ملفتة، واشتهر مطعمه في مدينة إسطنبول، الذي أصبح قبلة للسياح العرب.

ويشتهر بوراك بمبادراته الإنسانية، خاصة في مجال تقديم المساعدات للنازحين السوريين، والفقراء وكبار السن في تركيا.

ونشر بوراك على حسابه على إنستغرام قبل ذلك صورا ومقاطع فيديو وهو يقوم بتوزيع الهدايا على أطفال مخيمات في قرية أطمة الحدودية شمالي سوريا.

وفي مارس/ آذار الماضي، قام بوراك بإفراغ مستودعاته من المواد الغذائية وتوزيعها على المحتاجين، وظهر في فيديو وهو يقوم بتوزيع الأغذية والفواكه.

ويسعى محققون لبنانيون بمساعدة آخرين دوليين إلى تحديد أسباب وملابسات الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت في 4 من أغسطس/آب الجاري وخلف 177 قتيلا و6500 جريح، وتسبب في خسائر مادية بنحو 15 مليار دولار وفق أحدث التقديرات.

وفاقمت كارثة بيروت الغضب الشعبي ضد الطبقة السياسية برمتها المتهمة بالفساد والإهمال والاستخفاف بحياة المواطنين، بعدما تبين وجود كميات ضخمة من نترات الأمونيوم في المرفأ منذ عام 2014.

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الطباخ التركي "بوراك" يفرغ مستودعاته من الأغذية ويوزعها على المحتاجين (فيديو)
المصدر
خدمة سند
الجزيرة مباشر

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