الصين
الخميس 4 يونيو 2020 13:06

الصين: هجوم بالسكين على مدرسة إبتدائية وإصابة 40 شخصا (فيديو)

حادثة طعن في مدرسة ابتدائية بالصين تخلف أكثر من 40 جريحا
حادثة طعن في مدرسة ابتدائية بالصين تخلف أكثر من 40 جريحا
مواقع التواصل
قالت وسائل إعلام صينية إن أكثر من أربعين تلميذا وأعضاء هيئة التدريس في مدرسة ابتدائية بجنوب البلاد أصيبوا في هجوم طعنا بالسكين.

وقالت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية عبر موقع تويتر إن الهجوم حدث في مدرسة بمدينة “ووتشو “في منطقة "قوانغشي" التي تتمتع بحكم ذاتي، حيث تقطن قومية تشوانغ.

وذكرت بوابة "ذا بيبر" الإخبارية أن منفذ الهجوم رجل يبلغ من العمر 50 عاما، وقد تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه. وأضافت الصحيفة أن من بين المصابين ناظر المدرسة ورجل أمن.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الأطفال وقد وضعت لهم ضمادات وهم يسيرون خارجين من مركز طبي، أو محمولين. واحتشد عدد من الناس  والأهالي خارج المركز.

يشار إلى أن حوادث الطعن التي تشهدها المدارس أو الحضانات في الصين يلقى فيها اللوم على مختلين عقليا يحملون ضغائن ضد المجتمع.

ويتم استخدام السكين أو متفجرات بدائية الصنع في ظل الإجراءات الصارمة على الأسلحة النارية في الصين.

المصدر
الألمانية
كلمات مفتاحية
الصين
طعن
تلاميذ
مدرسة ابتدائية

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