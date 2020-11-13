الصين وأمريكا
الجمعة 13 نوفمبر 2020 18:42

الصين تهدد بالتحرك بعد قول بومبيو إن تايوان ليست جزءا منها

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ
رويترز
قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة إن بيجين سترد على أي خطوات تقوض مصالحها الأساسية بعدما قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن تايوان "ليست جزءا من الصين".

وتعتبر الصين تايوان أهم القضايا وأكثرها حساسية في علاقاتها مع الولايات المتحدة، وأثار حفيظتها الدعم المكثف الذي تقدمه إدارة الرئيس دونالد ترمب لها ومن ذلك مبيعات الأسلحة.
وفي مقابلة مع إذاعة أمريكية أمس الخميس قال بومبيو "تايوان ليست جزءا من الصين" وأضاف "تم إقرار هذا بفضل عمل إدارة ريجان لإرساء السياسات التي تلتزم بها الولايات المتحدة منذ ثلاثة عقود ونصف".

 

تايوان والصين

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين إن تايوان جزء راسخ من الصين، مضيفا أن بومبيو يُلحق المزيد من الضرر بالعلاقات الصينية الأمريكية.
وأضاف" نبلغ بومبيو ومن هم على شاكلته أن أي سلوك يقوض مصالح الصين الأساسية ويتدخل في شؤونها الداخلية سيقابل بهجوم مضاد حازم".
وفرضت الصين عقوبات على الشركات الأمريكية التي تبيع أسلحة لتايوان وسيّرت طائرات مقاتلة بالقرب من الجزيرة أثناء زيارة مسؤولين أمريكيين كبار لتايبه هذا العام.
وشكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية التايوانية جوان أو وزير الخارجية الأمريكي لدعمه.

المصدر
رويترز
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الصين
تايوان
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