الصين
الجمعة 13 أكتوبر 2017 00:14

الصين تطور سلاح ليزر يبلغ مداه 200 متر

الرئيس الصيني شي جين بينغ - أرشيفية
رويترز
طوّرت الصين سلاح ليزر يصل مداه إلى 200 متر، حسب وسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة "غلوبال تايمز" التابعة للحزب الشيوعي الصيني، إن مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الجوي طورت سلاح ليزر يستطيع إصابة أهداف عن بعد 200 متر.

وأوضحت الصحيفة أن السلاح لا يصدر أي صوت أو إشعاع، كما أنه لا يوجد له ارتداء بعد إطلاق النار.

وأضافت أن تكاليف صناعته منخفضة، دون تفاصيل أخرى.

يذكر أن الصين رفعت ميزانية الصناعات الدفاعية العام الماضي 7.6 بالمئة، والعام الحالي 7 بالمئة، وسط اهتمام زائد بالصناعات المحلية.

المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
الصين
أسلحة
ليزر

اقرأ أيضا

Thumbnail
واشنطن تطالب بمحاسبة "قادة العملية العسكرية" ضد الروهينغيا
Thumbnail
مسلحون يعترضون موكب رئيس الحكومة اليمنية

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم