الجمعة 13 أكتوبر 2017 00:14
الصين تطور سلاح ليزر يبلغ مداه 200 متر
طوّرت الصين سلاح ليزر يصل مداه إلى 200 متر، حسب وسائل إعلام محلية.
وقالت صحيفة "غلوبال تايمز" التابعة للحزب الشيوعي الصيني، إن مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الجوي طورت سلاح ليزر يستطيع إصابة أهداف عن بعد 200 متر.
وأوضحت الصحيفة أن السلاح لا يصدر أي صوت أو إشعاع، كما أنه لا يوجد له ارتداء بعد إطلاق النار.
وأضافت أن تكاليف صناعته منخفضة، دون تفاصيل أخرى.
يذكر أن الصين رفعت ميزانية الصناعات الدفاعية العام الماضي 7.6 بالمئة، والعام الحالي 7 بالمئة، وسط اهتمام زائد بالصناعات المحلية.
المصدر
الأناضول