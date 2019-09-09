الاثنين 9 سبتمبر 2019 11:30
الصين تستهدف الإيغور عبر ثغرات أمنية في هواتف آيفون
قالت شركة "آبل" إن مسلمي الإيغور كانوا هدفًا لهجمات إلكترونية من قبل السلطات الصينية بسبب ثغرات أمنية في هواتف آيفون.
ثغرات أمنية
- كشف باحثون في مجال الأمن المعلوماتي من شركة بروجكت زيرو التابعة لشركة غوغل، أن عددا من المواقع الإلكترونية الخبيثة استخدمت في نشر برامج ضارة على أجهزة آيفون.
- تعتبر الثغرات الأمنية التي تستفيد منها البرامج الضارة للأجهزة نادرة ومكلفة.
- من الصعب تنفيذ الهجمات على أجهزة آيفون، وعادة ما تقتصر على عمليات التجسس بين الدول.
- تعتبر الهجمات جزءا من الجهود الأخيرة التي بذلتها الحكومة الصينية للسيطرة على الأقلية المسلمة.
- في العام الماضي، احتجزت بيجين أكثر من مليون من الإيغور في معسكرات الاعتقال، وفقًا للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
- في السنوات الأخيرة، شددت الصين حكمها القوي في مقاطعة شينجيانغ التي تقطنها أقلية الإيغور بتقنيات عالية التقنية.
التعرف على الوجه
- تستخدم الصين أبحاث التعرف على الوجه على نطاق واسع لاكتشاف وتتبع أقلية الإيغور المسلمة.
- المؤسسات البحثية الغربية ساعدت في تطوير تقنية التعرف على الوجه للتمييز بين ملامح وجه الإيغور باستخدام الذكاء الاصطناعي.
- الصين تتعقب أقلية الأيغور من خلال القياسات الحيوية عبر السمات الجسمانية، بما في ذلك الحمض النووي.
- تتعقب الصين الاتصالات الرقمية للإيغور وتخزن المعلومات المسجلة من الأجهزة التي تدعم تقنية واي فاي.
- يجب على السياح تثبيت تطبيق مراقبة على الهواتف عند دخولهم إلى مقاطعة شينجيانغ. التطبيق يبحث عن مقاطع القرآن وغيرها من المعلومات المهربة.
المصدر
أكسيوس
تيك شورش
رويترز