كوريا الشمالية
السبت 23 سبتمبر 2017 14:25

الصين ترصد زلزالا بكوريا الشمالية وتشتبه في انفجار

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ يون يشاهد إطلاق صاروخ هواسونغ -12 في هذه الصورة غير المؤرخة التي اصدرتها كوريا الشمالية
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ يون يشاهد إطلاق صاروخ هواسونغ -12.
رويترز
قالت إدارة الزلازل في الصين السبت إنها رصدت زلزالا بقوة 3.4 درجة في كوريا الشمالية يشتبه أنه ناجم عن انفجار.

وأضافت الإدارة في بيان على موقعها على الإنترنت أن الزلزال الذي وقع في حوالي الساعة 0840 بتوقيت غرينتش تم تسجيله على عمق صفر كيلومتر.

وكانت تجارب نووية سابقة لكوريا الشمالية وأحدثها تلك التي جرت في وقت سابق هذا الشهر أدت إلى هزات أرضية. ويقع مركز الزلزال قرب موقع نووي لكوريا الشمالية.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية إنها تحلل طبيعة الهزة وإن تقييمها المبدئي يشير إلى أنها هزة طبيعية. 

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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الصين

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