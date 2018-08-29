الأربعاء 29 أغسطس 2018 14:51
الصين ترد على اتهامات ترمب بالتسلل الإلكتروني
قالت وزارة لخارجية الصينية يوم الأربعاء إن الاتهامات الأمريكية للصين بالتسلل لا تنطوي على أي جديد، لكنها ليست سوى مزاعم.
الرد الصيني:
- هوا تشون ينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، قالت: لا جديد فيما يتعلق بهذه الاتهامات والصين مدافع قوي عن أمن الانترنت.
- لم تشر المتحدثة باسم الخارجية الصينية إلى اتهامات ترمب بشكل مباشر.
- الخارجية الصينية: هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها مثل هذا النوع من المزاعم.
- التصريح الصيني يأتي بعد يوم من اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للصين باختراق البريد الإلكتروني لمنافسته السابقة في انتخابات الرئاسة عام 2016 هيلاري كلينتون، لكنه لم يقدم دليلا على هذا الادعاء.
خلفيات:
- كان ترمب قد صرح مرارا بأنه من الممكن أن تكون الصين، وليست روسيا، هي التي تقف وراء هجمات قرصنة إلكترونية استهدفت هيلارى كلينتون والديمقراطيين.
- يختلف هذا الزعم مع ما توصلت إليه وكالات الاستخبارات الأمريكية بالتدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.
- عينت وزارة العدل الأمريكية مستشارا خاصا، هو روبرت مولر، للتحقيق في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وفي أي تواطؤ محتمل مع حملة ترمب.
- اتهم مولر 12 روسيا باختراق أجهزة الكمبيوتر الخاصة باللجنة الوطنية الديمقراطية وحملة هيلارى كلينتون وغيرها من المنظمات لمحاولة التأثير على الانتخابات.
- يشمل تحقيق مولر عددا من مساعدي ترمب السابقين ومسؤولي حملته الرئاسية، ومن بينهم آلن ويسلبرغ، المدير المالي لمؤسسة ترمب، ومحامي ترمب السابق مايكل كوهين.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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