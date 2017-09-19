الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 11:01
الصندوق السيادي النرويجي يصل تريليون دولار
أعلن مدير الصندوق السيادي النرويجي أن قيمة الصندوق وصلت تريليون دولار (الثلاثاء) بعدما تخطى الصندوق جميع التوقعات السابقة.
وقال مدير الصندوق إنغفي شلينغستا: "لا أعتقد أن أي شخص كان يتوقع أن يصل الصندوق على الإطلاق إلى تريليون دولار عندما تم إجراء أول تحويل لعائدات النفط في مايو/أيار 1996".
وأضاف أن: "الوصول إلى تريليون دولار يمثل علامة فارقة" وتابع قائلا إن "نمو قيمة الصندوق السوقية أصبح مذهلا".
وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق السيادي النرويجي هو الأكبر في العالم.
المصدر
رويترز
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