الاثنين 17 سبتمبر 2018 13:00
الصندوق السيادي السعودي يقترض 11 مليار دولار
قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الإثنين إنه حصل على قرض دولي مجمع بقيمة 11 مليار دولار، وهو أول قرض تجاري لصندوق الثروة السيادي الرئيسي في المملكة.
بيان مدير الصندوق ياسر الرميان
- الخطوة الأولي لدمج القروض وأدوات الدين في استراتيجية التمويل الطويلة الآجل للصندوق.
- الصندوق سيصبح من أبرز مستخدمي الخدمات المصرفية في المنطقة.
- القرض سيستخدم لتمويل الأغراض العامة.
- حجم القرض زاد نتيجة اهتمام كبير من البنوك والتسعير الجيد.
معلومات أساسية
- لم يذكر الرميان أي تفاصيل عن القرض. لكن مصادر مصرفية أفادت في السابق بأن القرض لأجل خمسة أعوام، وهو قرض مجمع بمشاركة 14 إلى 16 بنكا. وقدمت البنوك التزامات بما يصل إلى مليار دولار على ثلاثة مستويات مختلفة.
- ذكرت مصادر أن الصندوق سعى في الأساس لجمع ما بين ستة وثمانية مليارات دولار.
- صندوق الثروة السيادي سيدفع هامش 75 نقطة أساس فوق سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور).
- الصندوق يضطلع بدور مهم في تطوير الصناعات غير النفطية بالمملكة
- تقدر أصول الصندوق بأكثر من 250 مليار دولار
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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