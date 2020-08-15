السبت 15 أغسطس 2020 11:36
الصندوق السيادي السعودي يتخارج من مجموعة شركات عالمية
أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، الجمعة، عن تخارج الصندوق السيادي السعودي من مجموعة شركات عالمية، عبر التخلي عن أسهم فيها.
وذكرت الهيئة في إفصاح أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تخلى عن حصته في شركة بوينغ الأمريكية، وبريتش بتروليوم، وستاربكس، وفيسبوك، وماريوت إنترناشونال، وكوالكوم، وبرودكوم، وفايزر، ووالت ديزني، و"آي.بي.إم"، و بنك أوف أمريكا، وسيتي غروب، وتوتال.
كذلك، قلص الصندوق حصة أسهمه في سيسكو سيستمز بنسبة 53.5 بالمئة إلى 5.8 ملايين سهم، وفي أسهم بيركشاير هاثاوي من الفئة b بنسبة 49 بالمئة إلى 218 ألفا و778 سهما، وفي كانديان ناتشورال ريسورسز، بنسبة 43.1 بالمئة إلى 17.1 مليون سهم.
يتزامن ذلك، في وقت ينفذ فيه الصندوق السيادي السعودي، دراسة خيارات استثماراته الحالية والمستقبلية في الأوراق المالية الخارجية.
إفصاح لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية:
- صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتخلى عن حصة أسهم في بوينغ.
- صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتخلى عن حصة أسهم في بي.بي.
- صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتخلى عن حصة أسهم في ستاربكس.
- صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتخلى عن حصة أسهم في فيسبوك.
- صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتخلى عن حصة أسهم في ماريوت إنترناشونال.
- صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتخلى عن حصة أسهم في كوالكوم.
- صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتخلى عن حصة أسهم في برودكوم.
- صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتخلى عن حصة أسهم في فايزر.
- صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتخلى عن حصة أسهم في والت ديزني.
- صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتخلى عن حصة أسهم في آي.بي.إم.
- صندوق الاستثمارات العامة السعودي يقلص حصة الأسهم في سيسكو سيستمز بنسبة 53.5% إلى 5.8 مليون سهم.
- صندوق الاستثمارات العامة السعودي يقلص حصة أسهم في أسهم بيركشاير هاثاوي من الفئة b بنسبة 49% إلى 218 ألفا و778 سهما.
- صندوق الاستثمارات العامة السعودي يزيد حصة أسهم في لايف نيشن إنترتينمنت بنسبة 37.3% إلى 12.6 مليون سهم.
- صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتخلى عن حصة أسهم في بنك أوف أمريكا.
- صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتخلى عن حصة أسهم في سيتي غروب.
- صندوق الاستثمارات العامة السعودي يقلص حصة أسهم في كانديان ناتشورال ريسورسز بنسبة 43.1% إلى 17.1 مليون سهم.
- صندوق الاستثمارات العامة السعودي يزيد حصة أسهم في أوتوماتيك داتا بروسيسنغ إلى 1.5 مليون سهم من 574 ألف سهم.
- صندوق الاستثمارات العامة السعودي يرفع حصة في سانكور إنرجي بنسبة 67.4% إلى حوالي 51 مليون سهم.
- صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتخلى عن حصة أسهم في توتال.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات