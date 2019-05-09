الخميس 9 مايو 2019 23:05
الصمادي: دول الخليج ستدفع الثمن الأكبر في أي مواجهة بين أمريكا وإيران
حذرت الدكتورة فاطمة الصمادي الباحثة بمركز الجزيرة للدراسات من أن دول الخليج ستدفع الثمن الأكبر في أي مواجهة بين واشنطن وطهران، ولن تبقى بعيدة عن ويلات الحرب.
وأضافت الصمادي المتخصصة في الشأن الإيراني لبرنامج "حوار مباشر" الذي يبث على "موقع الجزيرة مباشر" عن الأزمة بين واشنطن وطهران، أن منطقة الشرق الأوسط تتبع نظرية الأواني المستطرقة وما يحدث في إيران سيكون له صدى على السعودية والإمارات وكل دول الخليج ولن تبقى دول بالخليج بعيدة عن تبعات المواجهة، بل ستدفع الثمن الأكبر ولن يبقى أحد بعيدا عن ويلات أي مواجهة ستحدث.
أبرز تصريحات الصمادي:
- دول الخليج خاسرة على كل الأصعدة ومن الغريب أن تدفع دول ريعية اقتصادها قائم على النفط إلى خلق مواجهة في منطقة الخليج، التي تمر منها 40 %من طاقة العالم.
- وكل هذه الدول لديها خطط اقتصادية، تقوم على النمو الاقتصادي وهذا النمو لا يتحقق إلا بالاستقرار، ولا أظن أن الكثير من الشركات تأتي للاستثمار في المنطقة وسط هذه التهديدات.
- إذا تم استهداف إيران، فلن تجعل المسألة تمر بردا وسلاما على الدول التي قد تشارك في هذا الاستهداف.
- رسالة مستشار الأمن القومي الأمريكي سياسية وعسكرية والرأي الغالب أن الطرفين لا يريدان الدخول في الحرب.
- التصريحات عالية الحدة الهدف منها الدخول في تفاوض أو مواجهة عسكرية وترمب يريد من إيران التفاوض مجددا، ولكن الإيرانيين يقولون ليس في مصلحتنا التفاوض الآن.
- إيران عليها أن تستخدم أوراقها الأخرى في سوريا وجنوب لبنان واليمن وربما يكون هناك حرب في جنوب لبنان.
- فريق ترمب يتبع خطة نحو إيران لتغيير السلوك السياسي والإطاحة بالنظام الإيراني.
- الشركات الأوربية ترتبط مصالحها بالسوق الأمريكية ولذلك فهي لا تستطيع الوقوف أمام السياسة الامريكية في إيران.
- آراء الأوربيين والأمريكيين متطابقة بالنسبة للبرنامج الصاروخي الإيراني والجميع رافض له.
- حتى الآن ما يحدث في إطار الحرب النفسية لأن تكلفة الحرب عالية والجميع سوف يخسر في الحرب.
- إيران أتبعت سياسة بناء نفوذ بحيث جعلت استهدافها عسكريا مكلفا لجميع الأطراف.
- الهند والصين لن يستجيبا لقرار وقف استيراد النفط من إيران لأسباب سياسية واقتصادية.
- الحرس الثوري الإيراني لديه العشرات من الأرصفة الخاصة بتصدير النفط، لا تتبع للرقابة الحكومية الإيرانية ومن الممكن أن تقوم إيران ببيع النفط من خلال العراق.
- الحرس الثوري هو المؤسسة الأقوى في إيران وله نفوذ سياسي واقتصادي ومشغل كبير للعمالة ولديه فيلق القدس.
- عاجلا أو آجلا سيجد العالم نفسه بحاجة لاتفاق جديد مع إيران، مجموعة من المحللين السياسيين الإيرانيين قدموا لظريف مجموعة من السيناريوهات لم تسقط المواجهة العسكرية.
- محتمل أن يكون هناك مواجهه من ثلاث دول، إسرائيل والسعودية والإمارات بدعم أمريكي والحرب الشاملة تستهدف من 200 إلى 2000 هدف في إيران وهذا خيار كارثي.
- لمشاهدة حلقة حوار مباشر مع الدكتور فاطمة الصمادي برجاء زيارة الرابط التالي: حوار مباشر.. قوات أمريكية إلى الخليج.. هل حانت الحرب مع إيران؟
المصدر
الجزيرة مباشر