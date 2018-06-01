مسيرة العودة
الجمعة 1 يونيو 2018 13:03

الصليب الأحمر يرسل جراحين إلى غزة لعلاج الإصابات الشديدة

رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر "فرانشيسكو روكا "في خان يونس- 22 مايو
غيتي
قررت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إرسال فريقين من الجراحين المتخصصين في إصابات الحرب إلى غزة لإقامة وحدة جراحية في المستشفى الرئيسي لعلاج حالات الإصابة الشديدة.

وأوضحت اللجنة الدولية أمس الخميس إنها سترسل الفريقين المتخصصين في إصابات الحرب إلى غزة لإقامة وحدة جراحية لعلاج حالات الإصابة الشديدة بين الفلسطينيين والتي نتجت عن استخدام قوات الاحتلال المفرط للقوة خلال مسيرة العودة الكبرى في غزة والاحتجاجات التي صاحبت نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وقال روبرت مارديني مدير الصليب الأحمر لشؤون الشرق الأدنى والأوسط إن القوات الإسرائيلية قتلت 115 فلسطينيا وأصابت أكثر من 13 ألفا بينهم 3600 بالذخيرة الحية منذ بدأت الاحتجاجات على الحدود بين غزة وإسرائيل يوم 30 مارس آذار.

وشهد هذا الأسبوع أيضا أشد تصعيد للأعمال القتالية بين مسلحين فلسطينيين وإسرائيل منذ حرب غزة عام 2014.

وسيقيم الصليب الأحمر وحدة جراحية بها 50 سريرا في مستشفى الشفاء أكبر مستشفيات غزة.

وقال مارديني إن إرسال الخبرات الطبية والأدوية والمعدات لمدة ستة أشهر سيعجل عملية الشفاء وسيخفف العبء على نظام الرعاية الصحية المثقل.

وقال مارديني أيضا إن اقتصاد غزة يختنق في ظل ارتفاع معدل البطالة وتوفر إمدادات الكهرباء لمدة أربع ساعات فحسب في اليوم وعدم معالجة مياه الصرف الصحي التي ينتهي بها الأمر في البحر، وقال مارديني "غزة سفينة تغرق".

وتفرض إسرائيل حصارا على قطاع غزة بينما تفرض مصر قيودا على حدودها مع القطاع.

المصدر
رويترز
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