الصليب الأحمر: مئة قتيل من الأسرى بغارات التحالف على ذمار اليمنية
وبعد أيام من مجزرة القصف الإماراتي لقوات الحكومة الشرعية اليمنية، أعلن الحوثيون، فجر أمس الأحد، مقتل وإصابة عشرات الأسرى الموالين للحكومة الشرعية، في قصف جوي للتحالف بمحافظة ذمار شمالي اليمن.
وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق أنه استهدف "موقعًا عسكريًا" تابعا للحوثيين في ذمار، وقال الحوثيون إن التحالف تعمد استهداف الأسرى في ذمار وكان عدد كبير منهم يتهيأ للخروج ضمن صفقة تبادل.
- أكثر من 100 شخص قتلوا في غارة شنها التحالف على مركز اعتقال تابع للمتمردين الحوثيين في ذمار جنوب صنعاء.
- غارات الأحد أسفرت عن تدمير بناية كانت تُتخذ مرفقًا للاحتجاز في اليمن، ما أسفر عن مقتل وإصابة جميع المحتجزين بداخلها، إثر انهيار البناية متعددة الطوابق.
- المرفق يضم نحو 170 محتجزًا، لافتة إلى أن 40 ناجيًا من هؤلاء المحتجزين يتلقون العلاج بعد إصابتهم في الهجوم، في حين افتُرض مقتل باقي المحتجزين على الرغم من عدم الإعلان عن أرقام مؤكدة للضحايا حتى الآن.
- مشهد الدمار الهائل، ومنظر الجثث المتناثرة وسط الأنقاض مشهد مفجع بحق. يمكنني أن افترض بكل ثقة أن أكثر من 100 لقوا حتفهم.
- ثلاث بنايات أصيبت وكذلك المبنى الذي يؤوي المعتقلين الذين قُتل معظمهم أو أغلبهم. فرص العثور على ناجين ضئيلة للغاية.
- بينما نتحدث، تعمل بعض الفرق بلا كلل بحثا عن ناجين تحت الأنقاض، فيما يقوم آخرون حاليًا بجمع الجثث.
- الموقع الذي تم استهدافه كان عبارة عن مبنى فارغ تابع لكلية ويتم استخدامه منذ فترة كمركز احتجاز.
- رد الفعل الطبيعي إزاء مشهد كهذا هو الغضب الممزوج بالأسى، إذ لا يجوز أن تُزهق أرواح الذين لا يشاركون مشاركة فعالة في القتال على هذا النحو.
- من المثير للاستياء أن الغارة استهدفت سجناً. إن ضرب مبنى مماثل أمر مثير للصدمة ومحزن. السجناء محميون من قبل القانون الدولي.
- التحاور مع الأطراف بشأن الطريقة التي تُسيَّر بها العمليات العسكرية جزء حيوي من عمل اللجنة الدولية.
- نحن نذكّر الدول والأطراف الأخرى بمسؤولياتها في هذا الشأن. وهو أمر فظيع أن نرى هذا يحدث لمحتجزين في مرفق سبق أن زرناه.
- أدى النزاع في اليمن إلى سقوط الكثير من الضحايا بين المدنيين وغيرهم ممن لا يشاركون في الأعمال العدائية.
- نحن بحاجة اليوم إلى أن نفهم ما حدث على وجه الدقة، والكيفية التي يمكننا بها دعم المصابين وعائلات القتلى.
- ما حدث اليوم في ذمار، مأساة أصبحت معها التكلفة البشرية للحرب لا تطاق ويجب أن تتوقف.
- الوسيلة الوحيدة لإنهاء حالات القتل والمعاناة في اليمن هي وضع حد للنزاع الذي تشهده البلاد.
- أتمنى أن يجري التحالف تحقيقا في هذا الحادث. لا بد من المساءلة. اليمنيون يستحقون مستقبلًا سلميًا.
- حجم الخسائر مذهل وعدد الضحايا صادم.
- الشركاء في المجال الإنساني يسارعون بالإمدادات الجراحية والطبية، إلى مستشفى ذمار العام ومستشفى معبر.
- الغارات الجوية أجبرت المنظمات الإغاثية على تحويل الإمدادات الطبية المخصصة للتعامل مع تفشي مرض الكوليرا إلى مستشفيات ذمار. ليس لدينا أي خيار.
- من بين القتلى 52 سجينًا. ولا يزال 68 سجينًا على الأقل في عداد المفقودين.
وتحاول الأمم المتحدة تخفيف التوتر في اليمن من أجل التمهيد لمفاوضات سياسية لإنهاء الحرب التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ودفعت البلاد إلى شفا المجاعة.
مركز عين الإنسانية: إقدام العدوان على قصف الأسرى في مكان معلوم للصليب الأحمر جريمة شنعاء#المسيرة #المسيرة_نتhttps://t.co/z2Smer4f7y— قناة المسيرة (@almasirah) September 1, 2019
- قتل وأصيب نحو 120 أسيرًا على الأقل، في حين لا يزال آخرون في عداد المفقودين تحت الأنقاض، إثر قصف جوي للتحالف السعودي الإماراتي استهدف مبنى كلية المجتمع الذي يتخذه الحوثيون سجنًا لمناهضيهم.
- التحالف أشار إلى أنه استهدف مخازن للطائرات المسيرة وصواريخ الدفاع الجوي المعادي "وهي أهداف عسكرية.
- التحالف يساند الجيش اليمني في قتاله ضد الحوثيين، الذين يسيطرون منذ عام 2014 على صنعاء وعدة مدن أخرى، من أجل استعادتها.
- وزارة الصحة التابعة للحوثيين أعلنت أمس الأحد ارتفاع عدد ضحايا القصف الجوي في ذمار إلى 70 قتيلًا و50 جريحًا من الأسرى.
- يوسف الحاضري، الناطق باسم وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين: عدد الأسرى الذين كانوا بداخل مبنى كلية المجتمع 185 أسيرًا، لا يزال 65 منهم تحت الأنقاض.
- الصليب الأحمر الدولي أرسل إلى ذمار فريقًا مع إمدادات طبية عاجلة بينها 200 كيس للجثث.
- وأظهرت مشاهد مبنى تضرر بشكل كبير، بالإضافة إلى جثث عالقة تحت الركام، وجرافات تعمل على إزالة الأنقاض.
- التحالف أعلن في بيان أن الغارة كانت على "هدف عسكري مشروع"، وأنه قام بتدمير موقع تابع لميليشيا الحوثي بذمار يحتوي على مخازن لطائرات بدون طيار، وصواريخ دفاع جوي معادية.
- بيان التحالف: اتخذنا كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين في عملية الاستهداف بذمار.
- تأتي الغارة في ذمار بعد أسابيع من فتح جبهة جديدة في الحرب اليمنية، مع اندلاع معارك بين حلفاء الرياض، أي الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، والانفصاليين الجنوبيين في جنوب البلاد المدعومين من قبل الإمارات.
- يشهد اليمن منذ 2014 حربًا بين المتمردين الحوثيين المقربين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به، وقد تصاعدت حدة المعارك في مارس/آذار 2015 مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعمًا للقوات الحكومية.
- الأمم المتحدة كانت قد وضعت التحالف بقيادة السعودية على لائحة سوداء بعد اتهامه بـ "قتل أطفال".
- أوقعت الحرب حوالي 10 آلاف قتيل وأكثر من 56 ألف جريح منذ 2015 بحسب منظمة الصحة العالمية، غير أن عددًا من المسؤولين في المجال الانساني يعتبرون أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير.
- في العام 2018، خلصت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة إلى أن جميع أطراف النزاع ارتكبوا "جرائم حرب".
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اليمن.. طيران التحالف السعودي الإماراتي يقتل عشرات الأسرى لدى الحوثيين