الصراع في اليمن
الخميس 21 ديسمبر 2017 15:04

الصليب الأحمر: حالات الكوليرا المحتملة في اليمن وصلت إلى المليون

مصابون بوباء الكوليرا في أحد المراكز الصحية اليمنية
الجزيرة
قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم إن عدد حالات الكوليرا المحتملة في اليمن وصل إلى مليون حالة فيما يعاني أكثر من 80 % من السكان من نقص الغذاء والوقود والمياه النظيفة والرعاية.

ويشهد اليمن الذي يعد واحدا من أفقر دول العالم العربي حربا بين الحوثيين والتحالف العسكري الذي تقوده السعودية وتدعمه الولايات المتحدة.

وتقول الأمم المتحدة إن اليمن يعاني أسوأ أزمة إنسانية. وسجلت منظمة الصحة العالمية 2219 حالة وفاة منذ بدء تفشي وباء الكوليرا في أبريل نيسان. ويشكل الأطفال قرابة ثلث حالات الإصابة بالعدوى.

وانهار النظام الصحي في اليمن على أرض الواقع حيث لم يتلق أكثر العاملين في هذا المجال رواتبهم لأشهر عدة.

وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الثالث من ديسمبر كانون الأول إن تفشيا جديدا للكوليرا قد يضرب اليمن خلال أشهر بعد إغلاق التحالف بقيادة السعودية المنافذ الجوية والبرية والبحرية مما أدى لانقطاع الوقود عن المستشفيات وتوقف ضخ المياه وعدم وصول المساعدات إلى أطفال يتضورون جوعا.

وجاء قرار إغلاق المنافذ بعد أن أطلق الحوثيون صاروخا نحو السعودية.

المصدر
رويترز
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