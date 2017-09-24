الصراع في اليمن
الأحد 24 سبتمبر 2017 23:17

الصحة العالمية: 2110 حالة وفاة بالكوليرا في اليمن

قالت منظمة الصحة العالمية مساء الأحد إنها سجلت 2110 حالة وفاة مرتبطة بمرض الكوليرا في اليمن خلال أقل من خمسة أشهر.

وأضافت المنظمة في تقرير لها أن حالات الوفاة تلك سجلت في 96% من إجمالي 22 محافظة يمنية. 

وأشارت إلى أنها سجلت كذلك أكثر من 725 ألف و400 حالة اشتباه بمرض الكوليرا خلال المدة ذاتها. 

وانتشر وباء الكوليرا في اليمن بشكل كبير بسبب الوضع الصحي والبيئي  المتدهور في البلاد التي تشهد حربا منذ أكثر من عامين بين القوات  الحكومية المدعومة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين  وحلفائهم من جهة ثانية.  

المصدر
الجزيرة مباشر
الألمانية
كلمات مفتاحية
اليمن
الكوليرا
الصحة العالمية

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