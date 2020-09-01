الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 14:44
الصحة العالمية: لم تتمكن أي دولة من القضاء على كورونا ورفع القيود كارثة
قال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه لا يجب أن تتظاهر أي دولة بأن جائحة كورونا انتهت، مؤكدا أن رفع القيود مع عدم السيطرة على الوباء ما هو إلا "وصفة لكارثة".
وأضاف غيبريسوس خلال إفادة صحفية افتراضية إنه يتفهم شعور الناس بالضجر بعد 8 أشهر من الوباء وتطلعهم لاستئناف الحياة بشكل طبيعي، ومنظمة الصحة العالمية تدعم جهود إعادة فتح الاقتصادات والمجتمعات إلا أنها تود تحقيق ذلك بشكل آمن.
وأوضح رئيس منظمة الصحة العالمية أنه بما أن فيروس كورونا له القدرة على الانتشار بشكل سريع جدا، وأنه ربما يكون مميتا بالنسبة إلى جميع الفئات العمرية، فإنه ينبغي على الدول الجادة بشأن إعادة الفتح أن تكون جادة أيضا بشأن منع انتشار العدوى والحفاظ على الأرواح.
وبيّن أنه كلما زادت سيطرة الدول على الفيروس أصبحت قادرة على إعادة الفتح، لكن إعادة الفتح دون السيطرة ما هو إلا وصفة لكارثة.
ثم أشار إلى 4 عناصر ينبغي على جميع الدول التركيز عليها من أجل السيطرة على الفيروس وهي:
- منع إقامة الأنشطة الضخمة مثل الأحداث الرياضية، والترفيهية والدينية .
- تقليل الوفيات من خلال حماية الفئات الأضعف مثل كبار السن، وذوي الأمراض المزمنة، والعاملين الأساسيين.
- التزام الأفراد بسلوكيات الوقاية مثل التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء قناع الوجه ونظافة الأيدي وغيرها.
- اتخاذ الحكومات الإجراءات اللازمة لاكتشاف بؤر العدوى والعزل والتحليل وتقديم الرعاية للحالات المصابة وتتبع دوائر الاتصال.
المصدر
منظمة الصحة العالمية
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