الصحة العالمية: ضحايا حرب اليمن 9200 طفل على الأقل

الطفلة بثينة محمد منصور إحدى ضحايا قصف قوات التحالف السعودي الإماراتي لصنعاء رويترز

ذكرت منظمة الصحة العالمية، في وثيقة نشرتها، اليوم، أن حصيلة ضحايا الحرب التي تشهدها اليمن منذ 2015، بلغت 9 آلاف و864 قتيلا وأكثر من 60 ألف جريح.

أهم ما ورد في الوثيقة: الحرب أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 70 ألف شخص، بينهم 9200 طفل.

هناك 849 طفلا و697 امرأة بين القتلى.

الحرب أسفرت عن جرح 8 آلاف 347 طفلا وألفين و476 امرأة، وبلغ الإجمالي 60 ألفا و211 جريحا.

هذه الإحصاءات تتعلق بالفترة من مارس/آذار 2015 حتى سبتمبر/أيلول 2018.

هذه الحصيلة قائمة على إحصاءات المستشفيات فقط.

الحصيلة الحقيقية ربما تكون أعلى من ذلك بكثير.

لم تشر الوثيقة إلى الجهة المسؤولة عن هذه الأعداد من القتلى والجرحى. خلفيات: طفل يمني في أحد مستشفيات العاصمة اليمنية صنعاء-10 من سبتمبر الأمم المتحدة تصف الأوضاع في اليمن، الذي يبلغ عدد سكانه 28 مليون نسمة، بـ "أكبر أزمة إنسانية في العالم".

التحالف السعودي الإماراتي ينفذ منذ مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

منذ الخميس الماضي تتواصل مشاورات تستضيفها السويد بين ممثلين عن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحوثيين، وذلك في إطار مسعى تقوده الأمم المتحدة بهدف إنهاء الحرب الأهلية التي دفعت البلاد إلى حافة المجاعة.