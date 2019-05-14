رمضان
الثلاثاء 14 مايو 2019 12:11

"الصحة العالمية" تقدم 6 نصائح لسحور مثالي في رمضان

رويترز
وضعت منظمة الصحة العالمية، مجموعة من النصائح لتناول سحور صحي، غني بالعناصر الغذائية اللازمة التي يحتاجها الجسم طوال فترة الصيام.
ما يجب أن يتضمنه سحورك:
  • المنظمة ذكرت في إفادة أصدرتها مؤخرًا عن الغذاء الصحي في رمضان، أن وجبة السحور مهمة لجميع الصائمين، وخاصة كبار السن والمراهقين والحوامل والمرضعات، وكذلك الأطفال الراغبين في الصيام.
  • منظمة الصحة نصحت بأن تتضمن وجبة السحور الخفيفة والصحية، خضروات وحصة من الكربوهيدرات مثل الخبر أو لفائف الخبز المصنوعة من الحبوب الكاملة.
  • وجبة السحور يجب أن تتضمن، وفق المنظمة، أطعمة غنية بالبروتينات مثل منتجات الألبان كالجبن خفيف الملح واللبن أو الزبادي.
  • هذا بالإضافة إلى البيض، وطبق جانبي من الطحينة أو الأفوكادو الذي يعتبر من أفضل الفواكه المليئة بالألياف والمناسبة لتحسين عمل الجهاز الهضمي.
  • المنظمة أوصت بعدم الإفراط في تناول الطعام، لأن ذلك يسبب الحرقة والشعور بعدم الارتياح.
  • منظمة الصحة نصحت بتناول الطعام ببطء وبكميات مناسبة لاحتياجك، لعدم الشعور بالتخمة التي تحدث نتيجة امتلاء الجهاز الهضمي بالهواء أو الغازات.
المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
سحور
رمضان
بروتينات
خضروات
فاكهة
سحور مثالي
منظمة الصحة العالمية
نصائح

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