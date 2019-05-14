الثلاثاء 14 مايو 2019 12:11
"الصحة العالمية" تقدم 6 نصائح لسحور مثالي في رمضان
وضعت منظمة الصحة العالمية، مجموعة من النصائح لتناول سحور صحي، غني بالعناصر الغذائية اللازمة التي يحتاجها الجسم طوال فترة الصيام.
ما يجب أن يتضمنه سحورك:
- المنظمة ذكرت في إفادة أصدرتها مؤخرًا عن الغذاء الصحي في رمضان، أن وجبة السحور مهمة لجميع الصائمين، وخاصة كبار السن والمراهقين والحوامل والمرضعات، وكذلك الأطفال الراغبين في الصيام.
- منظمة الصحة نصحت بأن تتضمن وجبة السحور الخفيفة والصحية، خضروات وحصة من الكربوهيدرات مثل الخبر أو لفائف الخبز المصنوعة من الحبوب الكاملة.
- وجبة السحور يجب أن تتضمن، وفق المنظمة، أطعمة غنية بالبروتينات مثل منتجات الألبان كالجبن خفيف الملح واللبن أو الزبادي.
- هذا بالإضافة إلى البيض، وطبق جانبي من الطحينة أو الأفوكادو الذي يعتبر من أفضل الفواكه المليئة بالألياف والمناسبة لتحسين عمل الجهاز الهضمي.
- المنظمة أوصت بعدم الإفراط في تناول الطعام، لأن ذلك يسبب الحرقة والشعور بعدم الارتياح.
- منظمة الصحة نصحت بتناول الطعام ببطء وبكميات مناسبة لاحتياجك، لعدم الشعور بالتخمة التي تحدث نتيجة امتلاء الجهاز الهضمي بالهواء أو الغازات.
المصدر
الأناضول
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