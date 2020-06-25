فيروس كورونا
الجمعة 26 يونيو 2020 09:35

"الصحة العالمية" تعلن عن الموعد المتوقع لإنتاج لقاح ضد كورونا

مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدانوم غيبريسوس
مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس
رويترز
ذكر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أنه من غير المؤكد أن يتمكن العلماء من التوصل للقاح فعال لفيروس كورونا المستجد، لكن الأمر قد يستغرق عاما قبل أن يتسنى ذلك.

وقال تيدروس، متحدثا في مؤتمر عبر الفيديو للجنة الصحة بالبرلمان الأوربي، الخميس، إنه إذا أمكن إنتاج لقاح من هذا القبيل فيجب أن يكون متاحا للجميع.

وأضاف "سيكون من الصعوبة بمكان القطع بأننا سنجد لقاحا... لم نتوصل بعد للقاح لفيروس كورونا. ولذلك آمل عندما يجري اكتشافه أن يكون الأول".

وأفاد بأن منظمة الصحة العالمية لديها بالفعل أكثر من 100 تركيبة مرشحة لأن تكون لقاحا، ومنها واحدة في مرحلة متقدمة من التطوير.

وقال "نأمل أن يكون هناك لقاح، والتقديرات تشير إلى أننا ربما نتوصل إلى واحد خلال عام. وإذا تسارعت الجهود، فربما يكون الأمر أقل من ذلك، ولكن بشهرين. هذا ما يقوله العلماء".

وفي سياق متصل، قال تيدروس إن جائحة فيروس كورونا تنحسر في أوربا لكنها تزداد سوءا على مستوى العالم حيث من المتوقع أن يصل عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى عشرة ملايين الأسبوع المقبل وأن يصل عدد الوفيات إلى 500 ألف.

وأضاف تيدروس أنه عند انتهاء الجائحة، ينبغي ألا يعود العالم إلى وضعه السابق وإنما يتعين أن يؤسس "وضعا جديدا" يكون أكثر عدالة ومراعاة للبيئة ويساعد على التصدي لتغير المناخ.
وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 9 ملايين و636 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 487 ألفا، وتعافى أكثر من 5 ملايين و235 ألفا، وفق موقع "worldometers"، المتخصص في رصد ضحايا الجائحة.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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فيروس كورونا
منظمة الصحة العالمية

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