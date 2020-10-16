فيروس كورونا
الجمعة 16 أكتوبر 2020 12:42

"الصحة العالمية" تتحدث عن "لحظة حاسمة" في أفريقيا بشأن فيروس كورونا

ماتشيديسو مويتي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا
رويترز- أرشيف
حذرت منظمة الصحة العالمية، الخميس، من أن القارة تواجه "لحظة حاسمة" في حربها على تفشي جائحة كوفيد-19 مع ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بعد تخفيف إجراءات الإغلاق والقيود على السفر.

وخلال الشهر الماضي بلغ متوسط ارتفاع الإصابات الأسبوعية بالفيروس 7% في جميع أنحاء القارة، ومتوسط ارتفاع الوفيات الأسبوعية 8%، وفقا للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (افريكا سي دي سي).

وقالت مديرة أفريقيا في منظمة الصحة العالمية، ماتشيديسو مويتي، خلال مؤتمر صحفي "بالفعل نحن في لحظة حاسمة لانتشار الجائحة في أفريقيا. وبينما شهدت القارة اتجاها تنازليا لمؤشر تفشي الفيروس خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، فإن هذا الانخفاض قد استقر".

وعلى الرغم من المخاوف في البداية من أن الجائحة قد تدمر المنطقة، فقد سجلت دول الاتحاد الافريقي الـ55 نحو 1,6 مليون إصابة حتى الآن تمثل 4,2% فقط من إجمالي الاصابات في العالم، وفقا لمراكز مكافحة الأمراض في أفريقيا.  

أما الوفيات في القارة التي بلغت نحو 39 ألفا فتمثل 3,6% من إجمالي الوفيات العالمية.

"لا يمكننا تحمل ذلك"

وقال جون نكينغاسونغ مديرة مراكز مكافحة الأمراض في إفريقيا إن العديد من الدول فرضت إجراءات إغلاق عقابية وقيدت السفر لفترات طويلة، وهي إجراءات سيكون من الصعب إعادة العمل بها كرد على تفش جديد للفيروس.

وأضاف "نحن نرى ما يحدث في أوربا مع تخفيفهم اجراءات الإغلاق، وكيف ارتفعت أعداد الإصابات الجديدة، وحتى أن دولا عديدة تدرس فرض إغلاق ثان. نحن لا يمكننا تحمل ذلك".

وتابع "لا يمكننا ترك هذا الفيروس يطيح بالمكاسب التي حققناها خلال الاشهر الأخيرة منذ بدء تفشي الجائحة".

وسجلت جنوب إفريقيا نحو نصف الإصابات بالفيروس في القارة السمراء.

كما سجلت المغرب وتونس وليبيا في شمال إفريقيا زيادات كبيرة بالإصابات في الأسابيع الأخيرة.

وقالت مويتي إنه مقارنة ببدء تفشي الجائحة فإن الدول الإفريقية "أصبحت الآن في وضع أفضل بكثير لمواجهة التحديات الجديدة التي يفرضها كوفيد-19 في طريقنا"، مشيرا إلى الزيادات الهامة في الفحوص وأجهزة التنفس. 

لكنها أعربت عن قلقها من تأثير تزايد الإصابات في أوربا على القارة.

وقالت "نحن نعلم الارتباط الوثيق بين إفريقيا وأوربا"، مضيفة "لذلك نحن قلقون من ارتفاع الإصابات في أوربا في نفس الوقت الذي يتم فيه السماح للمسافرين والسياح من هناك دخول افريقيا". 

المصدر
الجزيرة مباشر
الفرنسية

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