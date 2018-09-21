الجمعة 21 سبتمبر 2018 23:04
الصحة العالمية: المشروبات الكحولية تقتل 3 ملايين شخص سنويا
قال تقرير لمنظمة الصحة العالمية إن أكثر من 3 ملايين شخص توفوا في عام 2016 بسبب الإفراط في تناول المشروبات الكحولية.
أبرز ما جاء في التقرير
- ست حالات وفاة كل دقيقة بسبب الإفراط في تناول المشروبات الكحولية.
- واحدة من كل 20 حالة وفاة في جميع أنحاء العالم مرتبطة بالإفراط في تناول المشروبات الكحولية.
- أكثر من ثلاثة أرباع هذه الوفيات بين الرجال.
- تتوقع المنظمة أن يزيد الاستهلاك العالمي للمشروبات الكحولية في السنوات العشر المقبلة، على الرغم من الأدلة على المخاطر الصحية لها.
- قال فلاديمير بوزنياك من المنظمة "شرب الكحول هو أشد عوامل الخطر على الصحة في الفئة العمرية من 15 إلى 49 عاما".
- معدل استهلاك للكحول بالنسبة للفرد في أوربا هو الأكبر على مستوى العالم، على الرغم من انخفاضه بنسبة 10٪ تقريبا منذ عام 2010.
- قال بوزنياك إن "الكحول قاتل" مضيفا أنه لا يوجد "استهلاك آمن للكحول" وأن شرب أي كمية منه يشكل خطرا.
أرقام عن ما تسببه المشروبات الكحولية
- 27% من حوادث المرور.
- 18% من حالات الانتحار.
- 18% من العنف الشخصي.
- 13% من حالات الصرع.
- 48% من حالات تليف الكبد.
- 26% من حالات سرطان الفم.
- 26% من حالات التهاب البنكرياس.
- 20% من حالات مرض السل.
- 11% من حالات سرطان القولون والمستقيم.
- 5% من حالات سرطان الثدي.
- 7% من حالات مرض ارتفاع ضغط الدم.
المصدر
رويترز
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية