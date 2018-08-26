الجزائر
الأحد 26 أغسطس 2018 00:13

الصحة الجزائرية تكشف سبب تفشي وباء الكوليرا

الجزائر العاصمة
الجزائر العاصمة
أرشيفية
كشفت وزارة الصحة الجزائرية (السبت) أن تلوث أحد منابع المياه، هو السبب وراء تفشي وباء الكوليرا بولاية تيبازة غربي العاصمة الجزائر.
التفاصيل:
  • ارتفع عدد الإصابات والوفيات جراء الإصابة بالوباء في عموم البلاد.
  • جرى تسجيل وفاة شخصين، و46 إصابة مؤكدة بداء الكوليرا من إجمالي 139 حالة أدخلت المستشفيات في البلاد منذ 7 أغسطس/آب الجاري.
  • تم منع استهلاك مياه منبع سيدي لكبير ببلدة حمر العين التابعة لولاية تيبازة، بعدما أثبتت التحاليل تلوثها بالبكتيريا المسببة للوباء بحسب وزارة الصحة.
  • تم تسجيل 46 حالة كوليرا مؤكدة ضمن 139 حالة أدخلت المستشفى وفق وزارة الصحة.
  • الكوليرا مرض يسبب إسهالاً حادًا يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات إذا لم يلتق العلاج.
  • الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية وتقل أعمارهم عن 5 سنوات، معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بالمرض.
  • طمأنت وزارة الموارد المائية الجزائرية، المواطنين إلى سلامة مياه الصنابير وصلاحيتها للشرب، بعد شائعات سرت عن تلوثها بالكوليرا.
المصدر
الأناضول
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