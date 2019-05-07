العدوان على غزة
الثلاثاء 7 مايو 2019 19:59

الصحافة الإسرائيلية تحتفي بكتاب سعوديين دعموا العدوان على غزة

جثة الطفلة الفلسطينية صبا أبو عرار في مشرحة في مستشفى بمدينة غزة
رويترز
احتفت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية بتعليقات عدد من الكتاب والصحفيين السعوديين التي أعربوا فيها عن دعمهم للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
التفاصيل:
  • وثق تقرير صادر عن معهد الشرق الأوسط للبحوث الإعلامية (ميمري)، وهو منظمة إسرائيلية تراقب الإعلام العربي، تعليقات العديد من الصحفيين والكتاب السعوديين البارزين الذين عبروا عن دعمهم لإسرائيل في عدوانها الأخير على قطاع غزة.
  • الباحث السعودي عبد الحميد الحكيم قال في "تغريدة" على "تويتر": "‏قلوبنا معكم. حمى الله إسرائيل وشعبها. لا نقبل أن تمتد يد الغدر إلى الشعب الإسرائيلي من قبل إيران وعملائها في غزة.
  • الحكيم: آن الأوان لوضع النقاط على الحروف. التصدي لإرهاب حماس مسؤولية جميع دول المنطقة والمجتمع الدولي، وليست إسرائيل فقط. وأقول للعرب: ويحكم أتريدون أن يحكم القدس هؤلاء القتلى (يقصد القتلة)عملاء إيران؟!".
  • أشارت الصحيفة إلى أن الحكيم له تاريخ من التصريحات الداعمة لإسرائيل.
  • قبل عام أعلن الحكيم دعمه لتبادل فتح السفارات بين السعودية وإسرائيل في عواصم البلدين، وقال إن السفارة السعودية ينبغي أن تفتح في القدس.
  • الصحفي السعودي محمد آل الشيخ، الكاتب بصحيفة الجزيرة السعودية، قال في سلسلة تغريدات على تويتر إن المواجهة بين إسرائيل وحركة حماس جاءت بإيعاز من إيران لتخفيف الضغط الأمريكي على طهران.
  • آل الشيخ قال في "تغريدة" الأحد: "‏أمر ملالي الفرس أذنابهم الحمساويين بالتصعيد مع إسرائيل فنفذوا الأوامر، فكانت النتيجة مقتل ٧ فلسطينيين مقابل جرح إسرائيلي واحد. الفرس يصعدون للضغط على أمريكا وإسرائيل للانتقام من قرار ترمب، والضحايا سكان غزة".
  • في تغريدة أخرى، الثلاثاء، قال: "‏يجب أن تتحرك فتح لمنع حماس والجهاد من التضحية بأهل غزة ليستقطب هؤلاء المتأسلمون الفجرة ، الأموال من ملالي الفرس".
  • الكاتب تركي الحمد ألقى اللوم أيضا على حماس متهما الحركة بالتسبب في العدوان الإسرائيلي.
  • ‏الحمد قال في "تغريدة" على "تويتر" أمس الإثنين: "ويتكرر السؤال ثانية وثالثة ورابعة: إن لم تكن قادرا على دفع الثمن فلماذا تبدأ بإطلاق الصواريخ؟ طبيعي أن إسرائيل لن ترد بباقات الزهور، فهل كل هؤلاء الضحايا من أهل غزة مجرد عبث؟ القضية ليست قضية 'مقاومة'، بقدر ما أنها لعبة سياسية معروفة الأبعاد، فرفقا بأهل غزة، حياة بؤس وموت عابث".
  • ألقى حمد باللوم أيضا على تركيا وإيران في "تغريدة" أخرى باللوم قال فيها: "صواريخ من غزة على اسرائيل.. إسرائيل تقصف.. وساطة من هنا وهناك ثم يتوقف القتال، ويدفع الفلسطيني البسيط الثمن. إنها 'المقاومة' يا صاحبي. إيران وتركيا في ورطة، والفلسطيني يدفع الثمن".
التغير في السعودية:
  • الصحيفة الإسرائيلية قالت إن هذه التصريحات للكتاب السعوديين تأتي وسط تغير تدريجي في المملكة نحو إسرائيل.
  • الصحيفة اعتبرت أن الدافع وراء هذا التغير هو اعتراف الكثير من السعوديين بأن المملكة وإسرائيل لديهما عدو واحد مشترك هو إيران.
  • بحسب الصحيفة فإن إيران تمثل بالنسبة لبعض السعوديين "تهديدا وجوديا" بسبب دعمها للحوثيين في اليمن، بينما يرون أن إسرائيل تمثل، على الأقل، "عدو عدو" السعودية.
المصدر
الجزيرة مباشر
، جيروزاليم بوست
كلمات مفتاحية
العدوان على غزة
فلسطين المحتلة
إسرائيل
الاحتلال الإسرائيلي
السعودية

اقرأ أيضا

Thumbnail
ناشط فلسطيني يعيش كلاجئ في النرويج يواجه تهديدا من السعودية
Thumbnail
صحف غربية: تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران يهدد الاتفاق النووي

الأكثر قراءة

  1. ناشط فلسطيني يعيش كلاجئ في النرويج يواجه تهديدا من السعودية
  2. صحف غربية: تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران يهدد الاتفاق النووي
  3. إيران تعلن الأربعاء "خفض تعهداتها" حول الاتفاق النووي
  4. ترمب يعفو عن ضابط أمريكي سابق قتل أسيرا عراقيا
  5. صحيفة إسرائيلية تنشر تفاصيل "صفقة القرن" الأمريكية للسلام