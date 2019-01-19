الصبر بدأ ينفد.. تجارب الصواريخ وعمليات الاغتيال الإيرانية تغضب أوربا

وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف (وسط) مع نظرائه في الدول الموقّعة على الاتفاق النووي في فيينا

قالت وكالة رويترز إن العلاقات بين الاتحاد الأوربي وإيران تشهد توترا مع تفاقم الخلافات بشأن تجارب الصواريخ الباليستية في إيران وعمليات اغتيال معارضين على الأراضي الأوربية.

وأشارت الوكالة في تقرير لها اعتمد على تصريحات لمسؤولين ودبلوماسيين أوربيين إلى اجتماع عاصف بين مسؤولين إيرانيين من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والدنمارك وهولندا وبلجيكا، انتهى بخرق غير مألوف للبروتوكول عندما وقف المسؤولون الإيرانيون فجأة وخرجوا من الباب وأغلقوه بعنف.

أسباب التوتر

كان الدبلوماسيون الفرنسيون والبريطانيون والألمان والدنمركيون والهولنديون والبلجيكيون في غرفة بوزارة الخارجية الإيرانية قد أزعجوا المسؤولين الإيرانيين برسالة مفادها أن أوربا لم تعد قادرة على تحمل تجارب الصواريخ الباليستية في إيران ومؤامرات الاغتيال على الأراضي الأوربية، وفقا لما ذكره أربعة دبلوماسيين أوربيين.

قال أحد الدبلوماسيين الأربعة "كان هناك الكثير من الملابسات غير المتوقعة، لم يعجبهم ذلك، لكننا شعرنا أن علينا نقل مخاوفنا الجادة... يُظهر ذلك أن العلاقة باتت أكثر توترا".

ثار قلق القوى الغربية بسبب إطلاق إيران صواريخ باليستية قصيرة المدى على سوريا يوم 30 سبتمبر/ أيلول وإجراء تجارب صاروخية وإطلاق قمر صناعي هذا الشهر.

يقول دبلوماسيون إن مؤامرات الاغتيال المزعومة التي دبرتها إيران على الأراضي الفرنسية والدنمركية في 2018 كانت القشة الأخيرة بالنسبة لأوربا. وتنفي طهران المؤامرات وتقول إن تجاربها الصاروخية دفاعية تماما.

قال دبلوماسي من الشرق الأوسط بإحدى البعثات الدبلوماسية في أوربا "الاتهامات بحق إيران على مدى الأشهر القليلة الماضية أيقظت بعض الدول في أوربا التي كانت ضد انتهاج سياسة أكثر تشددا مع إيران".

ألقت هولندا علنا بالمسؤولية على إيران فيما يتعلق بعمليات قتل على أراضيها في عامي 2015 و2017. ونفت طهران أي دور لها في ذلك.

تجارب الصواريخ الإيرانية أثارت اعتراضات أوربية

نهج أوربي أكثر تشددا

في اليوم التالي، فرض الاتحاد الأوربي أول عقوبات على إيران منذ أن توصلت قوى عالمية لاتفاق في فيينا عام 2015 مع طهران بشأن كبح جماح برنامجها النووي.

كانت العقوبات رمزية إلى حد كبير لكن الاجتماع العاصف انطوى على تحول غير متوقع في الدبلوماسية الأوربية منذ نهاية العام الماضي. ويقول دبلوماسيون إن دولا أصغر حجما وأكثر وداعة في الاتحاد الأوربي انضمت إلى فرنسا وبريطانيا في موقف أكثر صرامة بشأن طهران بما في ذلك النظر في فرض عقوبات اقتصادية جديدة.

قال ثلاثة دبلوماسيين إن ذلك قد يشمل تجميد أصول وحظر سفر على الحرس الثوري الإيراني وعلى إيرانيين يطورون برنامج الصواريخ الباليستية للجمهورية الإسلامية.

في التاسع من يناير/ كانون الثاني صنف الاتحاد الأوربي وحدة من وزارة المخابرات الإيرانية منظمة إرهابية وجمد أصولها إضافة إلى أرصدة رجلين.

أفادت وثيقة أطلعت عليها رويترز أنه في مارس/ آذار وفي إطار المساعي لإقناع ترمب بالالتزام بالاتفاق النووي، اقترحت فرنسا وبريطانيا وألمانيا تجميد أرصدة الحرس الثوري الإيراني وشركات وجماعات إيرانية تطور برنامج إيران الصاروخي وفرض حظر سفر عليها. ويقول ثلاثة دبلوماسيين إنه يجري الإعداد الآن لسلسلة إجراءات مشابهة.

يقترب هذا النهج الجديد من سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتمثلة في عزل إيران بفرض عقوبات صارمة، رغم أن الحكومات الأوربية لا تزال تدعم اتفاق فيينا المبرم في عام 2015 والذي انسحب منه ترمب في مايو/ أيار.

اقترحت فرنسا وبريطانيا وألمانيا تجميد أرصدة الحرس الثوري الإيراني

اقتراب أوربي أمريكي

ثار قلق أوربا من سياسة ترامب التي تحمل شعار "أمريكا أولا" واعتبرت أن قراره في الثامن من مايو/ أيار بالانسحاب من الاتفاق الإيراني انتكاسة شديدة لكن بدا أن الطموحات الدولية لإيران قدمت لبروكسل وواشنطن فرصة أكبر للعمل معا. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية "يوجد الآن إجماع دولي متزايد على مدى التهديدات الإيرانية".

المسؤول: الولايات المتحدة ترحب بجهود أوربا للتصدي لإرهاب إيران على أراض أوربية وإطلاقها للصواريخ وانتهاكها لحقوق الإنسان وتهديدات أخرى.

عواقب داخل إيران

برغم وجود وجهات نظر متباينة في أوربا، يمكن أن يكون لهذا التحول عواقب على حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني في وقت تتطلع فيه إلى العواصم الأوربية لإنقاذ الاتفاق النووي.

قد يعزز هذا التحول أيضا الشعور المناهض للغرب في إيران ويؤدي إلى المزيد من التحركات الإيرانية العدوانية في الشرق الأوسط، حيث تخوض طهران حروبا بالوكالة مع السعودية، منافستها الرئيسية في المنطقة.

يمكن أن يكون لهذا التحول عواقب على حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني

خلفية