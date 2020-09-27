السودان
الأحد 27 سبتمبر 2020 10:28

الصادق المهدي: التطبيع مع إسرائيل "اسم دلع" للاستسلام

الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي، في السودان
الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي، في السودان
غيتي
شدد رئيس حزب الأمة القومي بالسودان، الصادق المهدي، أمس السبت، على أن التطبيع مع إسرائيل اسم دلع (مرادف) للاستسلام ولا صلة له بالسلام.

وقال المهدي في ندوة بعنوان "مخاطر التطبيع مع العدو الصهيوني"، بالعاصمة الخرطوم، ما سوف نقوم به هو مؤسس على عدة مواقف هي: بيان أن التطبيع هو اسم دلع للاستسلام ولا صلة له بالسلام، فالآن لا تواجه أية دولة عربية إسرائيل مواجهة حربية، والمواجهة الموجودة هي مع قوى شعبية غير حكومية.

وأضاف: هذه القوى كما قال الأستاذان استيفن والت، وجون ميرشايمر في كتابهما عن تأثير اللوبي الإسرائيلي على السياسة الأمريكية، يمنح المتطرفين أداة تجنيد قوية، ويوسع حوض الإرهابيين المحتملين والمتعاطفين معهم، ويساهم في الراديكالية الإسلامية. وهذا ما يحدث فعلا.

وأوضح المهدي، أن مشروع التطبيع الحالي لا دخل له بالسلام، بل يمهد لحرب قادمة مع إيران ويخدم الحظوظ الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ولرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

الفريق أول عبد الفتاح البرهان (يمين) كان قد التقى رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو في العاصمة الأوغندية
دولة شاذة

وأكد المهدي أن إسرائيل لأسباب محددة ليست دولة طبيعية بل دولة شاذة.

وتابع: موقفنا (من التطبيع) تحدده عوامل التضامن العربي، والتضامن الإسلامي، ومبادئ العدالة التي تمنع قيام دولة عنصرية كما كان موقفنا في السودان من جنوب أفريقيا قبل التحرير، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة الذي يحرك ضم الأرض المحتلة بالقوة.

والأربعاء، قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن مباحثاته مع المسؤولين الأمريكيين في الإمارات، والتي استمرت خلال 3 أيام تناولت عدة قضايا، بينها السلام العربي مع إسرائيل.

وأعلنت قوى سياسية في السودان رفضها القاطع للتطبيع مع إسرائيل، في خضم حديث عن تطبيع سوداني محتمل بعد الإمارات والبحرين، اللتين انضمتا إلى الأردن ومصر، المرتبطتين باتفاقيتي سلام مع تل أبيب عامي 1994 و1979 على الترتيب.

ووقع البلدان الخليجيان، في واشنطن يوم 15 سبتمبر/أيلول الجاري، اتفاقيتين لتطبيع علاقاتهما مع إسرائيل، وهو ما قوبل برفض شعبي عربي واسع واتهامات بخيانة القضية الفلسطينية، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضٍ عربية.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
كلمات مفتاحية
تطبيع
إسرائيل
الصادق المهدي

اقرأ أيضا

Thumbnail
"مفيش فلوس".. وزير التعليم المصري يتحدث عن أزمة تعيين 120 ألف معلم (فيديو)
Thumbnail
الإمارات تمنع شاعرة من السفر لرفضها التطبيع
Thumbnail
"مليون تحية للجلابية".. تضامن واسع على المنصات مع حراك القرى المصرية
Thumbnail
أستراليا: العالم بحاجة لمعرفة منشأ فيروس كورونا
Thumbnail
مصطفى أديب يعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية

الأكثر قراءة

  1. عام في القصر: أسرار تنشر لأول مرة عن الرئيس مرسي [الحلقة 11]
  2. تعويضات جديدة على السودان في قضية تفجير سفارتين أمريكيتين
  3. شاهد: جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيا جنوبي الضفة الغربية
  4. ترمب يحل لجنة تحقيق في مزاعم تزوير انتخابات 2016
  5. شاهد: ماي| سأتصدى "بكل ما أوتيت" لاقتراع سحب الثقة